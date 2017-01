Se încinge lupta pentru calificarea în optimile de finală ale Trofeului “Telegraf”

După disputarea partidelor din etapa a II-a a grupelor ediţiei a 16-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, bătălia pentru accederea în optimi devine din ce în ce mai interesantă.

În Grupa A, derby-ul dintre Alpha şi CS Eforie s-a încheiat nedecis, 2-2, rezultat consemnat şi în prima rundă, în duelul Voinţa - CS Eforie. În Grupa B am consemnat un nou 2-2, în confruntarea Telegraf & TV Neptun - Cosmos, ultimul meci al zilei fiind unul tensionat, cu mulţi nervi, dar şi cu faze spectaculoase. În Grupa C, Săgeata Stejaru nu a forţat în întîlnirea cu Intersport, dar a lansat un nou libero de superclasă. Dumitru “Cuciubina” Pufleanu a demonstrat că merită un tricou de titular, în ciuda concurenţei acerbe din lotul deţinătoarei trofeului. Tot în Grupa C, Dinamo a realizat scorul etapei, 10-2 cu Jandarmii Dobrogea. În Grupa D, Municipal nu a avut emoţii în meciul cu ITC, în timp ce Tomis Millenium a cîştigat confruntarea cu Recolta Cumpăna la capătul unui joc cu răsturnări spectaculoase pe tabela de marcaj.

Rezultatele înregistrate şi autorii golurilor din partidele disputate duminică: Municipal - ITC 3-0 (Ion Ionescu, Gabi Stan, Viorel Covrig); Săgeata Stejaru - Intersport 7-2 (Marian Popa 3, Mihail Iordan 2, Gică Butoiu, Adam Paşata/ Lucian Dumitrescu, Marian Florea); FC Constanţa - Real 2-2 (Nicolae Croitoru, Adrian Biliboacă/ Mihai Baicu 2); Voinţa - Julius 4-1 (Ionel Lungu 2, Iulian Dumitrof, Viorel Farcaş/ Iulian Sandu); Perla Basarabi - Frontiera Tomis 1-4 (Nicolae Ilie/ Cristi Mucenica 2, Gheorghe Marin, Florin Burcea); Arca ANR - Portul 4-1(Nicolae Roşca, Cătălin Mirea, Ştefan Feodor, Marian Zup/ Vasile Dumitru); Elox - Capitol ’84 3-1 (Adrian Foamete, Nicu Stoenciu/ Răzvan Dârmon); Alpha - CS Eforie 2-2 (Marius Axinciuc, Mugurel Cornăţeanu/ Alberty Başchir, Viorel Crăciun); Recolta Cumpăna - Tomis Millenium 3-4 (Cătălin Agafiţei 3/ Adrian Pitu 2, Sorin Başturea, Constantin Funda); Steaua Mării Techem - SNC 1-3 (Marius Pandele/ Dima Şamata, Omer Ainur, Ştefan Dedu); Dinamo - Jandarmii Dobrogea 10-2 (Ladislau Pall 4, Bănică Oprea 3, Cătălin Ologu 2, Adrian Ungureanu/ Marian Firuţă, Claudiu Negrilă); Telegraf & TV Neptun - Cosmos 2-2 (Ciprian Mihai 2/ Alexandru Chivu, Mircea Radu).

