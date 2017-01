Se încinge lupta pentru titlul de golgeter la ediţia a 16-a a Trofeului “Telegraf”

Ca în fiecare an, duelul pentru cîştigarea titlului de golgeter la Trofeul “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, este urmărită cu interes, fiecare jucător dorind să înscrie cît mai multe goluri. La ediţia a 16-a, după primele două etape, podiumul clasamentului golgeterilor se prezintă astfel - 5 goluri: Marian Popa (Săgeata Stejaru) şi Ladislau Pall (Dinamo); 4 goluri: Adrian Pitu (Tomis Millenium); 3 goluri: Bănică Oprea (Dinamo), Cătălin Agafiţei (Recolta Cumpăna) şi Liviu Iordan (Săgeata Stejaru).

Iată şi programul partidelor din etapa a III-a, de duminică, 21 ianuarie, de la Sala Sporturilor - ora 13.30: Alpha - Voinţa (Grupa A); ora 14.15: Municipal - Elox (Grupa D); ora 15.00: CS Eforie - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 15.45: Real - Cosmos (Grupa B); ora 16.30: ITC - Tomis Millenium (Grupa D); ora 17.15: Capitol ’84 - Recolta Cumpăna (Grupa D); ora 18.00: Julius - Perla Murfatlar Basarabi (Grupa A); ora 18.45: Săgeata Stejaru - Jandarmii Dobrogea (Grupa C); ora 19.30: Arca ANR - FC Constanţa (Grupa B); ora 20.15: Dinamo - Steaua Mării Techem (Grupa C); ora 21.00: Intersport - SNC (Grupa C); ora 21.45: Telegraf & TV Neptun - Portul (Grupa B).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’