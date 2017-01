Se „încinge“ producția de cărbune

Producția de cărbune a României va crește, în următorii patru ani, cu 11,5%, în timp ce importurile se vor menține la nivelul din 2015, conform Comisiei Naționale de Prognoză. Mai exact, producția va urca de la 4,7 milioane tone echivalent petrol (tep) în 2015 la 4,89 milioane tep în 2016 (plus 4% anual), la 5,05 milioane tep în 2017 (plus 3,3%), 5,15 milioane tep în 2018 (plus 2%) și la 5,24 milioane tep în 2019 (plus 1,7%). În schimb, conform estimărilor CNP, importurile de cărbune vor stagna la 620.000 tep anual. În total, resursele energetice ale României vor ajunge anul viitor la 43,3 milioane tep, urmând să crească cu 1,6% față de acest an.