Se interzic vacanţele în străinătate ale copiilor bolnavi în urma dezastrului de la Cernobîl

Preşedintele Aleksandr Lukaşenko le-a interzis cîtorva mii de copii, bolnavi în urma accidentului nuclear de la Cernobîl, să meargă în vacanţe gratuite în străinătate, după ce o tînără care a participat la un program similar în SUA a vrut să rămînă în această ţară. Deşi tînăra respectivă s-a întors în Belarus, autorităţile din fosta republică sovietică au interzis vizitele în Marea Britanie sau alte ţări europene.

Peste 4.000 de copii născuţi în regiunea cea mai afectată de dezastrul de la Cernobîl, produs în urmă cu 23 de ani, merg în Marea Britanie în fiecare an, în vacanţe gratuite. Mulţi dintre ei suferă de cancer şi leucemie. „Nu sînt prea multe lucruri la care să mă gîndesc. Am fost încîntată de perspectiva de a petrece vacanţa de vară în Anglia, dar acum aceasta mi-a fost luată”, afirmă Olga Semionova, de 15 ani, diagnosticată cu tumoare pe creier. Autorităţile de la Londra şi alte guverne europene încearcă să obţină anularea acestei interdicţii. Belarusul cere ca fiecare ţară să promită că vor aduce acasă fiecare copil care vrea să rămînă în Occident. Un aranjament similar a fost deja acceptat de Italia şi Irlanda, dar regimul belarus insistă ca numai copiilor cu vîrste sub 14 ani să li să permită să plece din ţară. „Indiferent ce se întîmplă, preşedintele Lukaşenko este hotărît să păstreze interdicţia pentru orice persoană care are peste 14 ani”, a declarat directorul uneia dintre organizaţiile umanitare britanice. „Se teme că adolescenţii sînt mai uşor influenţabili de libertatea pe care o vor experimenta în Occident. Este îngijorat că aceştia ar putea reveni acasă şi vota împotriva lui în cîţiva ani”, a declarat acesta.