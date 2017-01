Se întoarce canicula. Vezi cât de cald va fi!

Căldura excesivă ne va topi în următoarele zile. Cel puțin așa spun meteorologii, care anunță maxime de până la 36 de grade Celsius în Dobrogea. Cu toate acestea, vom fi feriți de codurile de caniculă care au intrat în vigoare în alte zone ale țării. Joi, 14 iulie, vom avea parte din plin de soare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade C, iar cele minime între 18 și 22 de grade C. Vineri, 15 iulie, vremea va fi în continuare călduroasă. Maximele se vor încadra între 28 și 35 de grade C, iar minimele între 18 și 23 de grade C. Și în prima zi de weekend vom simți văpaia soarelui, iar temperaturile vor fi în creștere. Astfel, sâmbătă, 16 iulie, temperaturile maxime se vor situa între 28 și 36 de grade C, iar cele minime între 19 și 24 de grade C.