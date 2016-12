Se întorc ţiganii şi sunt goniţi intelectualii

În contextul acutizării dezastrului naţional produs de corupţia şi incompetenţa clasei politice, milioane de români se gândesc cu disperare să ia calea pribegiei pentru a supravieţui. În timp ce vilele parveniţilor aleşi „democratic” se ridică sfidătoare, jecmănirea populaţiei prin taxe aberante determină ca reprezentanţii anumitor domenii să emigreze în masă. Astfel, cu stilul lor impasibil, guvernul şi preşedinţia primesc fără să crâcnească cohortele de ţigani trimise în România în cel mai şovin şi inuman mod de către Occident, în acelaşi timp în care, de pe aceleaşi aeroporturi, emigrează categorii întregi de specialişti. Şi iată că, după informaticieni, profesori, ingineri, oameni de ştiinţă sau medici, mai nou, o altă categorie expulzată din România este cea a artiştilor.

Trăistariu: „Mă mut în altă ţară”! ? Cunoscut pentru onestitatea, calmul şi modestia sa, îndrăgitul solist Mihai Trăistariu s-a declarat, ieri, consternat de situaţia catastrofală în care a fost aruncată ţara. „Singura mea soluţie este să mă mut în altă ţară, una civilizată, unde nu se pun oamenilor taxe şi biruri grele. Poate eu sunt într-o situaţie specială, că sunt mai înstărit, dar alţi oameni sunt mai săraci\", spune artistul. El nu şi-a ascuns repulsia pentru cinismul cu care guvernul Boc exploatează poporul. „Fiecare hotărâre a Guvernului mă indispune, mă enervează. Mi-am propus să nu mai merg la următoarele alegeri. Nu ştiu cu cine să mai votez. Nu am cu cine! Am crezut aşa mult în Guvernul ăsta şi acum sunt dezamăgit! Am făcut şi lobby în emisiuni pentru Băsescu şi Boc. Acum regret amarnic...\". Renumitul compozitor Horia Moculescu şi-a manifestat consternarea şi revolta împotriva deciziilor guvernului Boc: „De ceva vreme, este un genocid permanent. Nu mă mai miră nimic (...)\".

Dan Bitman: „Să dăm statul în judecată”! ? Un alt artist cunoscut, până ieri, pentru bunele relaţii cu actuala putere, este Dan Bittman, solistul formaţiei Holograf. Acesta s-a decis, însă, să rupă tăcerea şi să tragă un semnal de alarmă împotriva guvernului: „În felul acesta se va ajunge la dispariţia meseriilor liberale - sau poate că asta se doreşte”. „Nu e o ruşine să fii angajat la stat, dar nu e o ruşine să fii scriitor sau artist sau nu ar trebui să fie!\", a adăugat Bitman. El se declară în favoarea metodelor de protest împotriva celor ce dijmuiesc artiştii: „O să încercăm pe cale legală să dăm statul în judecată, să reglementăm ce e cu profesiile liberale şi să împiedicăm statul să mai strângă astfel bani la puşculiţă\".