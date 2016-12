Se joacă doar pentru... Europa League!

Ultima etapă din Grupele A, B C şi D nu prezintă prea mare interes, fiind cunoscute deja toate cele opt echipe calificate în optimile Ligii Campionilor la fotbal! Mai mult, în Grupele C şi D nu se poate schimba ordinea primelor două clasate, iar în Grupa B Arsenal are o misiune aproape imposibilă ca să ajungă pe primul loc - să învingă la Atena, iar Schalke să nu facă acelaşi lucru la Montpellier! Singurul meci care contează cât de cât este cel de la Paris, unde PSG trebuie să-şi învingă adversara directă pentru a termina pe primul loc. Mai sunt însă în dispută două locuri pentru UEFA Europa League, acolo unde Dynamo Kiev şi Olympiacos şi-au asigurat, deja, prezenţa. Zenit şi Anderlecht luptă de la distanţă pentru locul al treilea în Grupa C, foarte important fiind golaverajul general după ce meciurile directe s-au terminat cu acelaşi scor, 1-0. Luptă de la distanţă şi în Grupa D, unde campioana Angliei riscă să rateze un nou sezon european, pentru calificarea în UEL City având nevoie la Dortmund de un rezultat mai bun decât cel realizat de Ajax la Madrid.

Programul din această seară, meciurile urmând să înceapă la ora 21.45 - GRUPA A: PSG - FC Porto (TVR 1, Digi Sport 3, Dolce Sport 2), Dinamo Zagreb - Dynamo Kiev. Clasament: 1. FC PORTO 13p (golaveraj: 9-2), 2. PSG 12p (12-2), 3. Dynamo Kiev 4p (5-9), 4. Dinamo Zagreb 0p (0-13).

GRUPA B: Montpellier SC - Schalke ’04 Gelsenkirchen, Olympiacos Pireu - Arsenal Londra. Clasament: 1. SCHALKE 11p (9-5), 2. ARSENAL 10p (9-6), 3. Olympiacos 6p (7-8), 4. Montpellier 1p (5-11).

GRUPA C: Malaga CF - RSC Anderlecht Bruxelles, AC Milan - Zenit St. Petersburg. Clasament: 1. MALAGA 11p (10-3), 2. AC MILAN 8p (7-5), 3. Zenit 4p (5-9), 4. Anderlecht 4p (2-7).

GRUPA D: Borussia Dortmund - Manchester City (Digi Sport 2), Real Madrid - Ajax Amsterdam (Digi Sport 1, Dolce Sport 1). Clasament: 1. BORUSSIA 11p (10-5), 2. REAL 8p (11-8), 3. Ajax 4p (7-12), 4. Manchester City 3p (7-10).