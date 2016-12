Se joacă iarăşi cu nervii şi ratingurile băncilor

Planul diabolic Standard & Poor\'s de a reduce ratingul întregii galaxii continuă cu o nouă etapă ambiţioasă. În următoarele trei săptămâni, agenţia vrea să actualizeze ratingurile celor mai mari 30 de bănci ale lumii şi, în contextul presiunilor tot mai mari de pe pieţele financiare, câteva nume mari ar putea fi retrogradate. Este vorba de Bank of America, City Group şi Morgan Stanley, după cum spune analistul CreditSights Inc, Baylor Lancaster. Oficialii celor trei instituţii de credit au refuzat să comenteze anunţul. Pentru a pregăti terenul, Standard & Poor\'s a revizuit în scădere, pe 9 noiembrie, perspectivele privind sectorul bancar şi industria serviciilor de sănătate din mai multe ţări, inclusiv Danemarca, Suedia, Finlanda şi Olanda. Actualizarea ratingurilor vine în contextul în care, de mai bine de 12 luni, Standard & Poor\'s lucrează la modificarea metodologiei. În plus, agenţia încearcă să-şi refacă portofoliul de produse şi să-şi repare reputaţia, şifonată serios după ce, prin 2007, acordase rating de top derivatelor pe credite ipotecare, adică tocmai produselor al căror colaps a dus la criza mondială. Şi, să nu uităm, Standard & Poor\'s a retrogradat şi ratingul SUA (No comment!).