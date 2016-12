Se lansează astăzi, 18 noiembrie! Noul album Metallica conţine o piesă inspirată de moartea tragică a lui Amy Winehouse

Legendele heavy metal-ului de la Metallica mărturisesc că noul album al trupei, intitulat "Hardwired To Self Destruct", a fost inspirat şi de moartea tragică a lui Amy Winehouse, în principal de documentarul "Amy" despre viaţa cântăreţei care a murit la 27 de ani, informează nme.com.

Primul album de la Metallica după opt ani de pauză, intitulat "Hardwired To Self Destruct" se lansează vineri, 18 noiembrie. Una dintre piesele de pe album, "Moth Into Flame", ale cărei versuri spun povestea unui star pop pentru care faima devine periculoasă, a fost inspirată de viaţa lui Amy Winehouse. Amy Jade Winehouse era recunoscută pentru vocea sa gravă, specifică contraltelor. A abordat diferite stiluri muzicale: rhythm and blues, soul și jazz-ul anilor 1960. Winehouse a debutat discografic în anul 2003, când a lansat albumul "Frank". Cel de-al doilea album de studio al interpretei, intitulat "Back to Black", a fost lansat în octombrie 2006 şi a câştigat cinci premii Grammy. În ciuda unei cariere muzicale prolifice, viața privată a cântăreței a fost adesea comentată negativ de ziarele de scandal din întreaga lume, din cauza consumului excesiv de droguri și alcool, dar și a unei căsnicii controversate cu asistentul de producție video Blake Fielder-Civil. Amy Winehouse a decedat pe 23 iulie 2011, în locuința sa din Londra.

Una dintre cele mai apreciate formaţii rock din istorie, Metallica s-a înfiinţat în 1981. De-a lungul carierei, a lansat nouă albume de studio, trei albume live, două EP-uri şi a vândut peste 100 de milioane de discuri în toată lumea, fiind recompensată cu şapte premii Grammy. Metallica poate fi considerată cu uşurinţă una dintre cele mai bune şi mai influente trupe heavy metal ale anilor '80. În loc să se alinieze trendului stabilit de restul formaţiilor de gen, trupa a ales să fie mai accesibilă, în acelaşi timp extinzând graniţele genului thrash, folosind viteza şi volumul nu doar din principiu, ci chiar pentru a sublinia structurile complicate ale compoziţiilor.