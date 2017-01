Se lansează Caravana de Medicină Dentară!

În premieră, la Constanţa se va lansa „Caravana de Medicină Dentară”, achiziţionată de Universitatea „Ovidius” Constanţa, prin Facultatea de Medicină Dentară, prin proiectul: „Caravan of the health and education” MIS ETC CODE: 652, Priority axis 3: Economic and Social, development-economic development and social cohesion by joint identification and enhancement of the area\'s comparative advantage Key area intervention 3.3: People-to-People Cooperation. „Caravana va fi parcată în faţa Facultăţii de Medicină Dentară (str. Ilarie Voronca, nr. 7, colţ cu str. Griviţei – n.r.)”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Toţi cei interesaţi vor putea să ia parte la primele consultaţii şi tratamente efectuate pe care cadrele didactice, împreună cu studenţii din anii terminali, le vor acorda gratuit, astăzi, începând cu ora 14:00. Caravana va pleca în mai multe localităţi din judeţul Constanţa pentru a asigura asistenţă medicală persoanelor care locuiesc în zonele defavorizate şi care n-au un cabinet medical dentar în apropiere. Prof. univ. dr. Amariei este extrem de încântat că, după câştigarea proiectului de mare valoare, vor beneficia de asistenţă medicală stomatologică şi persoane care n-au fost în viaţa lor la un control de specialitate. Medicii dentişti se aşteaptă să întâlnească pacienţi cu mari probleme dentare, din păcate, pentru mulţi locuitori din mediul rural, igiena orală fiind încă o necunoscută. Acum vor avea prilejul să cunoască un medic dentist de la care vor avea multe de învăţat.