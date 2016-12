Se lansează Twitter Music

Platforma de microblogging Twitter va lansa, în ultima parte a lunii martie, un serviciu muzical care va purta denumirea Twitter Music şi va folosi aceeaşi tehnologie care a stat la baza creării serviciului de distribuţie de muzică We Are Hunted, pe care reţeaua socială l-a achiziţionat anul trecut. Site-ul We Are Hunted a fost înfiinţat în Australia, în 2009, de Stephen Phillips, Richard Slatter şi Michael Doherty. Potrivit planurilor Twitter, serviciul Twitter Music va fi disponibil pentru toate dispozitivele care folosesc sistemul de operare iOS. Noul serviciu le va permite utilizatorilor, printre altele, să urmărească artiştii şi melodiile preferate şi să facă recomandări prietenilor. Angajaţii serviciului We Are Hunted, care are în prezent sediul central la San Francisco, au început deja testele pentru lansarea Twitter Music.

Muzica este unul dintre cele mai importante domenii de pe Twitter la ora actuală, zece dintre cele mai urmărite vedete pe această reţea fiind cântăreţi. Astfel, în luna ianuarie, tânărul cântăreţ canadian Justin Bieber a devenit ”regele” Twitter-ului. Justin Bieber are în prezent 35,9 milioane de admiratori pe platforma de microblogging, pe poziţia a doua în clasament aflându-se cântăreaţa Lady Gaga, care are 35 de milioane de adepţi pe acest site, în timp ce Katy Perry are 33,5 milioane de admiratori, iar Rihanna, 28,8 milioane. Prin lansarea Twitter Music, reţeaua socială Twitter va ataca competitivul sector muzical online.