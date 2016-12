Se lansează un program privind infecțiile nosocomiale

Ministrul Sănătății, dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, a anunțat că marți, 26 aprilie, va fi lansat un program privind infecțiile nosocomiale. ”Infecțiile nosocomiale sunt un punct important, care a derivat din Colectiv și pe care ni l-am asumat în programul de guvernare”, a declarat, într-o emisiune TV, ministrul Sănătății. El a amintit că au fost făcute evaluări interjudețene ale spitalelor, iar la comparația cu cele intrajudețene s-au observat diferențe importante. ”Am făcut o evaluare interjudețeană, consecutiv celei intrajudețene prin inspecția sanitară, am verificat, am format grupuri de inspectori din două județe care au verificat un al treilea județ și le vom prezenta prin comparație cu ce s-a întâmplat la inspecția intrajudețeană. Sunt diferențe importante. Pe de altă parte, am trimis un chestionar principalelor 100 de spitale cele mai expuse la infecții tocmai pentru a evalua situația, pentru a vedea ce lipsește”, a explicat demnitarul, citat de Agerpres. Ministrul a precizat că, având în vedere că în România numărul epidemiologilor este insuficient, vor fi organizate cursuri de pregătire pentru medicii din spitale care sunt responsabili de infecțiile nosocomiale.