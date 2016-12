Se lucrează la reţeaua de apă din Limanu

După luni de aşteptare şi numeroase probleme, mai ales birocratice, Primăria comunei Limanu a putut da în folosinţă reţeaua de apă şi canalizare din localităţile 2 Mai şi Vama Veche. Locuitorii celei de-a treia localităţi a comunei, cei din Limanu, vor trebui să mai aştepte cel puţin un an până când vor avea şi ei apă la robinet. „La mijlocul lunii septembrie 2013, împreună cu cei de la RAJA SA, am demarat lucrările de înfiinţare a reţelei de apă şi canalizare în localitatea Limanu. Este o investiţie de aproximativ 10 milioane de euro, care ar trebui să se finalizeze prin 2017, însă noi vom încerca să terminăm mult mai repede lucrările. Este un proiect care vine să completeze tot ceea ce am realizat până acum la nivel de comună”, a declarat primarul din Limanu, Nicolae Urdea.