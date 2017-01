Se mai răcorește. Maxime de 25 de grade C în Dobrogea

În sfârșit putem răsufla ușurați după zilele călduroase în care am simțit că ne topim. În această săptămână vor fi zile mai răcoroase în toată țara, în care valorile termice dimineața vor fi mai scăzute decât în mod normal. Săptămâna următoare vor reveni însă zilele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius la nivelul întregii țări, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru intervalul 5 - 17 iulie. În Dobrogea, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, vor alterna zilele caracterizate de o vreme caldă, în care valorile diurne vor fi de 27 - 29 de grade C, iar cele minime de 16 - 20 de grade C, cu zile mai răcoroase, cu medii ale maximelor de 24 - 26 de grade C şi dimineţi în care temperaturile vor fi de 14 - 18 grade C. Spre exemplu, dacă marți, 5 iulie, și miercuri, 6 iulie, maxima va urca până la 29 - 30 de grade C, joi, 7 iulie, temperaturile nu vor mai depăși 25 de grade C. În această zi este posibil să și plouă, iar probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va creşte spre sfârşitul intervalului de prognoză. În cea de-a doua săptămână, în special în prima sa jumătate, vremea va deveni călduroasă, media valorilor diurne urmând a fi de 30 - 31 de grade C şi cea a minimelor de 18 - 20 de grade C.