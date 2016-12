Se majorează norma de hrană pentru militari și polițiști

21:48:59 / 03 Septembrie 2015

Pentru nr.10-Un om bine informat

Initial am vrut sa-ti raspund cu rautate cititnd aberatiile tale, dar, m-am gandit ca ar fi bine sa-mi pastrez cumpatul si sa-ti dau raspunsuri elegante si mai ales documentate. Da, am fost ogiter si in comunismsi in capitalismul salbatic post decembrist. Tactic si la obiect : 1 - am absolvit un liceu de 5 ani cu diploma de Bac. ; 2- am intrat la Scoala Militara de Ofiteri Activi " Nicolae Balcescu" din Sibiu, specialitatea Logistica, concurenta 5 oameni pe loc ; - am absolvit cu diploma de economist si grad militar de locotenent, salariul de logisitica in 1981 de 2700 lei, aveam doar 23 de ani si o pozitie sociala de invidiat, am ales ca sef de promotie media 9,51 un oras declarat inchis la acea vreme Constanta, cu repartitie ministeriala, Mi-au placut si cartea si banii ! In 1986, la doar 5 ani am plecat temporar in Bucuresti pentru examen la Academia Militara, unde am fost declarat admis, si absolvent in anul 1988, media 10, tot sef de promotie, repartite ministeriala tot la Constanta,asa am vrut eu, la Marea Neagra. In 1982 am primit casade la stat, in 1982 m-am casatorit, in 1984 am avut un copil. Deci sa revin la chinurile tale de 5 ani pentru care ai devenit inginer. Pot sa te intreb care chinuri ? Eu am fost incazarmat 5 ani din viata mea, am mancat fasole, varza, cartofi si am baut ceai pana n-am mai putut, cand mancarea era proasta am mancat pesmeti militari tip "A" (armata ), uneori cu gargarite in ei pentru ca erau expirati sau depozitati necorespunzator. Crezi tu ca in timpul comunismului era usor sa intri la o scoala de ofiteri ? Eu zic ca nu era ! Asta comparativ cu ingineria de care spui tu ca era greu sa intri la facultate. Nici vorba, ingineri ieseau cu carul pe vremea lui Ceausescu, greu si foarte greu se intra la Medicina, Drept, Arhitectura, Chimie Alimentara, in rest, vax, trebuia doar sainveti, nu ca acum facultate privata cu admitere pe baza de dosar unde intra toti analfabetii, si doar cativa foarte buni pe merite deosebite. Nu generalizam ! Scuze daca am jignit pe cineva, sunt rautacios ! Felicitari ca locuiesti in Occident, intr-o tara scandinava, probabil Norvegia, Suedia, Danemarca, dar, daca ai terminat inginerie pot sa te intreb si eu de ce ai plecat din Romania, pentru ca voi inginerii si intelectualii de varf ati facut revolutia romana in direct din dec. 1989, voi l-ati omorat pe Ceausescu, voi v-ati asumat responsabilitati ca Romania o va duce mult mai bine decat pe vremea comunismului ? Ce fata de inginer avea Gelu Voican Voiculescu inginer specialist prospectiuni miniere, dar inginerul Petre Roman specialist in mecanica fluidelor, iti mai aduci aminte, cata ura, cat dispret, cata crima, cat sange a curs atunci, cati tineri au crezut in mincinosii si tradatorii de neam romanesc, pentru ca tu, draga inginerule sa pleci intr-o tara scandinava ? S-a furat Romania si a fost adusa cu 100 de ani inapoi, dintr-o tara fara datorie externa intr-o tara cu 80-90 de miliarde actuale datorie. In comunism toti romanii munceau in fabrici si uzine, etc., dar aveau loc de munca, acum, 3,5 milioane de romani sunt la portie Occidentului la cersit, la munca silnica, la cules capsuni, la ingrijit batrani, la furat, etc., Pai o fi bine domnule inginer ? Sa nu mai vorbim de tinerii morti in Revolutie care si-au dat viata crezand in idealurile noii oranduiri sociale, capitalismul salbatic ! Tremur de nervi si nu mai vreau sa comentez nimic draga domnule inginer ! Acum intelegi care-i diferenta intre militari si civili ? Mancarea este necesara militarilor incazarmati si lipsiti de libertate, comparativ cu inginerii care sunt liberi , chiar sa plece intr-o tara scandinava fara sa-si mai aduca aminte de tara lor natala parasita, Romania !