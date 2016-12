Se majorează valoarea tichetelor de creșă

Angajatorii care doresc să își stimuleze angajații le oferă deseori tichete de masă sau de creșă. Dacă toți știm ce sunt tichetele de masă, pentru că majoritatea companiilor oferă astfel de stimulente, despre tichetele de creșă s-a auzit mai puțin. Ele reprezintă o metodă de a-i motiva pe angajați să revină la locul de muncă la scurt timp după ce au devenit părinți. Și pentru angajatori, tichetele de creșă oferă avantaje, prin faptul că reduc costurile suplimentare de recrutare, acomodare și instruire de noi angajați. Iar din noiembrie, angajații vor fi și mai motivați, deoarece s-a hotărât majorarea valorii tichetelor de creșă. Acest lucru este prevăzut prin Ordinul Ministerului Muncii nr. 2208/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie. Pentru semestrul II al anului 2014, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 440 lei, se arată în actul normativ citat. Prin urmare, beneficiarii vor primi tichete în valoare de 440 de lei, și nu de 430 lei, sumă acordată în prima parte a lui 2014. În fapt, valoarea tichetelor de creșă a fost modificată în fiecare an, prima creștere substanțială fiind în 2012, atunci când cuantumul a fost majorat de la 370 lei la 400 lei. În 2013, tichetul a crescut din nou, pana la 420 lei în primul semestru, și 430 lei în al doilea semestru, pentru ca acum să ajungă la 440 lei. Pe de altă parte, însă, tichetul de masă își păstrează nivelul actual, de 9,35 de lei, se arată într-un alt act normativ, ordinul Ministerului Muncii nr. 2207/2014, publicat, de asemenea, în Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie. Tichetul de masă are această valoare din mai 2013, atunci când a avut loc creșterea de la 9 lei la 9,35 lei, operată de Ordinul Ministerului Muncii nr. 882/2013.