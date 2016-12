Se nasc tot mai mulţi copii prematuri

“Sănătatea” constănţeană reuşeşte să surprindă autorităţile din sistemul sanitar local. Datele statistice referitoare la naşterile premature, dar şi la decesul în rândul nou născuţilor cu o greutate mult prea mică sunt cele care au pus pe gânduri conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, motiv pentru care a fost schiţat şi un plan de măsuri. “Am observat o rată crescută a prematurităţii, la Constanţa, faţă de media pe ţară. Am întocmit un plan de măsuri pentru a ajunge sub media pe ţară, aşa cum este normal”, a declarat directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina. În vreme ce media pe ţară este de 9%, la Constanţa cifra a ajuns la 14,4%. Şi numărul deceselor în rândul copiilor născuţi prematur, în judeţul nostru, este în creştere, de la 80 în 2009, la 91 în 2010.

NE MOR PREMATURII… Potrivit datelor statistice oferite de DSPJ, în 2009, în judeţul Constanţa, au fost înregistrate 80 de decese pentru grupa de vârstă zero - un an, dintre acestea 57 fiind înregistrate în spitale, 21 la domicilii, iar două în alte situaţii. Principalele cauze de deces în 2009 au fost afecţiunile perinatale - 28 de cazuri, afecţiunile aparatului respirator - 30 de cazuri, malformaţiile congenitale - 13 cazuri, accidentele - un caz şi alte cauze - opt copii. În 2010, în judeţul nostru, tot la grupa de vârstă zero - un an, au fost înregistrate 91 de decese, principalele cauze fiind afecţiunile perinatale - 35 de cazuri, afecţiunile aparatului respirator - 39 de cazuri, malformaţiile congenitale - zece cazuri, accidentele - patru cazuri, afecţiunile aparatului digestiv - un caz, alte cauze - două decese. 66 dintre aceste decese au avut loc la spitale (şi la cele două maternităţi private), 22 la domicilii, iar două în alte situaţii.

DECESELE DIN SPITALE. Cum era de aşteptat, cele mai multe dintre decese s-au înregistrat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, aici fiind tratate cele mai complexe cazuri, toate spitalele din judeţ dirijând toate cazurile dificile către SCJU. În 2009, la SCJU au murit 41 de copii născuţi prematur, la Spitalul Municipal Medgidia - 15, la Spitalul Municipal Mangalia - un copil, în timp ce în anul 2010 cele mai multe decese s-au înregistrat tot la SCJU - 51, Spitalul Municipal Medgidia - şase şi clinici particulare - cinci. Directorul DSPJ spune că tot datele statistice sunt cele care au scos la iveală faptul că malformaţiile în rândul copiilor sunt în creştere. Astfel, dacă în 2009 erau semnalate 183 de malformaţii, în 2010 cifra a ajuns la 195.

GRAVIDE INCONŞTIENTE (!?). Din păcate, cu certitudine, multe dintre naşterile premature ar fi putut fi evitate, asta dacă mamele ar fi fost conştiente de riscurile la care se expun, atât ele cât şi copiii, în condiţiile în care nu au mers măcar o dată la un consult de specialitate. “Am avut gravide care au ajuns la doctor, pentru prima dată, când au născut”, a declarat şeful Clinicii Obstetrică Ginecologie din cadrul SCJU, dr. Victorian Păştilă. Medicul şef a vorbit despre îngrijirea deosebită care trebuie acordată femeii gravide, dar şi despre riscurile unei sarcini nesupravegheate atent. Cât despre cauzele prematurităţii, medicul a spus că acestea sunt multiple. De exemplu, o femeie cu o vârstă sub 20 de ani, dar şi una peste 40 de ani, ar putea da naştere unui copil prematur. De asemenea, pot fi şi cauze obstetricale: uter infantil, anumite tumori, număr mare de chiuretaje, placentă jos inserată, dezlipirea prematură a placentei etc. Nu în ultimul rând, şeful Clinicii a trecut în revistă şi cauzele socio-economice. “Multe dintre gravide nu merg la medic pentru a fi luate în evidenţă. Apoi ele nu respectă igiena corespunzătoare”, spune dr. Păştilă. La rândul său, directorul DSPJ Constanţa a explicat că printre factorii de risc care pot duce la naştere prematură se află bolile cronice (hipertensiunea, diabetul zaharat, boli infecţioase etc.), consumul de alcool, de droguri, dar şi fumatul. “Femeile trebuie să ştie că un contact sexual energic în ultimul trimestru al sarcinii este interzis”, atenţionează, totodată, dr. Dina.

ANUL TRECUT, LA SPITALUL DE URGENŢĂ CONSTANŢA, MEDIA NAŞTERILOR PREMATURE A FOST DE 20 – 22 COPII, ÎNTR-O SINGURĂ LUNĂ. ŞI ÎN PRIMA LUNĂ A ANULUI 2011, S-AU ÎNREGISTRAT DEJA 17 NAŞTERI PREMATURE

PLAN DE MĂSURI, CU TERMENE. Reprezentantul Ministerului Sănătăţii recunoaşte gravitatea situaţiei, anunţând demararea unui plan de măsuri, cu termene bine stabilite. În primul rând se va trece la analiza tuturor acestor cazuri pentru stabilirea factorilor de risc, dar se va trece şi la realizarea unor materiale informative pentru femeile însărcinate, referitoare la măsurile de prevenire a prematurităţii şi importanţa controalelor medicale în timpul sarcinii. Toate acestea vor fi distribuite în cabinetele medicilor de familie, în clinicile de obstetrică-ginecologie, asistenţilor sociali, dar şi maternali. Şi pentru ca lucrurile să pară cât se poate de serioase, dr. Dina a stabilit şi termene pentru toate aceste idei. Până la finele lunii martie trebuie luate la verificat, de către o comisie de pediatri, toate foile de observaţii medicale, acelaşi termen fiind stabilit şi pentru întocmirea materialelor informative, finele lunii aprilie fiind termenul pentru distribuirea lor în unităţile menţionate. Bineînţeles, dr. Dina a vorbit şi despre o monitorizare atentă a tuturor secţiilor de neonatologie şi obstetrică ginecologie, din cadrul spitalelor, în ceea ce priveşte infecţiile nosocomiale.