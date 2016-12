Se oprește curentul electric!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor, după următorul program: astăzi, în municipiul Constanța, zona Poliția Județeană: b-dul Mamaia nr. 110 - 155, străzile Nicolae Bălcescu, Preda Buzescu, Bibescu Vodă, Patriei, Turda, Ecoului, Libertăţii, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, restaurant Scoica şi SC Megalos, între orele 8.30 și 16.00. Localitatea Valea Dacilor şi Siminoc, între orele 8.00 și 20.00. Mâine, localitatea Agigea, cu străzile Constanţa, Nicolae Titulescu, cu bloc A, scările A, B, C, D; bloc B, scările A, B, bloc C, scările A, B, C, D; bloc D, scările A şi B, şcoala Ateliere, între orele 8.00 și 16.00.