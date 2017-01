Se opresc operaţiile pe cord

Institutul Inimii “Niculae Stăncioiu” din Cluj-Napoca va sista, de azi, operaţiile pe cord, din cauza lipsei banilor, şi va onora doar urgenţele, situaţia fiind apreciată drept critică de către medici. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, Traian Scridon, a declarat că situaţia la instituit este fără ieşire, nemafiind bani pentru materialele sanitare şi nici pentru salarii. “Printr-un program cronic de subfinanţare am ajuns la capătul puterilor. Nu mai avem materiale cu care să operăm. Situaţia este fără ieşire, nu mai avem bani. Va trebui să sistăm, de marţi (azi, n.r.), programul de operaţii cronice şi să păstrăm materiale pentru urgenţe, dacă apar. Pacienţii vor fi reprogramaţi pe nişte liste de aşteptări. Se poate agrava situaţia cardiacă a unora”, a atras atenţia Scridon. Potrivit acestuia, suma alocată de Ministerul Sănătăţii (MS) pentru operaţiile efectuate la Institut în acest an este jumătate decât cea din 2010. Scridon a spus că s-au făcut demersuri la MS şi la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru alocarea de fonduri şi se aşteaptă suplimentarea banilor. Managerul Institutului, Tudor Simionescu, a declarat că bugetul pe primul trimestru al acestui an a fost consumat. “Bugetul e consumat. Am făcut demersuri la CNAS şi să vedem ce răspuns vom primi. Este o problemă de buget, dar situaţia nu este foarte gravă, avem bani de salarii”, a spus Simionescu. La Constanţa, potrivit directorului medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Liliana Tuţă, deocamdată nu sunt restricţii în ceea ce priveşte intervenţiile chirurgicale.