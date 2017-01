Se oprește curentul electric! Iată localitățile afectate!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor. Astfel, miercuri, 23 martie, între orele 8.00 și 17.00 nu vor avea energie electrică locuitorii din municipiul Constanța, pe străzile Eliberării nr. 43, bloc AE7, scara C, Nicolae Milescu nr. 49, bloc PN10, scara C, și Dezrobirii nr. 108, bloc IS9, scara B, Intrarea Răsuri, Răsuri, Portiței și Dumitru Lemnea. De asemenea, în același interval orar nu vor avea energie electrică constănțenii de pe străzile Griviței, Grozești, Tabla Buții, Răchitași - tronsonul spre Marea Neagră, Unirii - tronsonul delimitat de străzile Onești și Răchitași. Tot miercuri, între orele 8.00 și 17.00 va fi întrerupt curentul electric în localitatea Cumpăna, cu bloc F2, scările B, C, D și E.