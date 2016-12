Se opreşte curentul electric!

04:52:55 / 23 Ianuarie 2014

FIRMA FLASH,A DECEDAT SUBIT

CAND ENELUL SE OCUPA CU ILUMINATUL PUBLIC,CONSTANTA NU AVEA PROBLEME LA ACEST CAPITOL,DE CAND A VENIT FIRMA FLASH,ESTE VAI DE MAMA NOASTRA,SPRE EXEMPLU:IN PARCAREA DIN SPATELE CASEI DE CULTURA IN SPATE LA MAGAZINUL DE PIESE AUTO,PE ALEEA DALIEI IN PERIMETRUL BLOCURILOR L118 B1,B2,B3,B4 ,NU AVEM ILUMINAT PUBLIC DIN DATA DE 20 NOIEMBRIE 2013,{ 4 LAMPADARI},DAND TELEFON LA DISPECERATUL FIRMEI FLASH,SANTEM LUATI IN DERADERE,ALO PRIMARIA ORASULUI CONSTANTA SANTETI PE FIR?