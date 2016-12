Se oprește singurul aparat de cobaltoterapie din regiune?

Singurul aparat de cobaltoterapie (care utilizează cobaltul și care este utilizat în oncologie pentru distrugerea celulelor maligne) din Dobrogea, care funcționează la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța, mai este funcțional până în luna aprilie a acestui an, așa că trebuie făcute de pe acum demersurile pentru a se vedea ce e de făcut, astfel încât bolnavii să nu rămână fără procedurile medicale ce-i țin în viață. Conducerea SCJU a dat asigurări că va face tot ce este posibil și că are sprijinul Consiliului Județean Constanța (care are în grijă SCJU, din punct de vedere administrativ). Mai exact, aparatul mai are aviz de la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN - până în aprilie. Precizăm că, zilnic, câte 70 de pacienți cu diferite boli oncologice, care au indicații de tratament cu respectivul aparat, vin la SCJU. Într-un singur an se ajunge chiar și la 1.000 de pacienți tratați cu cobaltoterapie. Medicii spun că sunt afecțiuni care au recomandare strictă pentru această terapie. ”Mi-a fost descoperit cancerul în urmă cu câteva luni. Am primit indicația să vin aici, la Spitalul Județean, pentru cobalto”, a spus un pacient care aștepta să intre la terapie. Se simte mai bine, este optimist și speră ca aparatul să funcționeze, pentru că lungește viața bolnavilor de cancer. ”Ne-ar fi foarte greu să mergem în București. Este drum lung pentru noi, nu ne simțim foarte bine după ședințe, avem nevoie de odihnă. Poate se face ceva să funcționeze aparatul aici, la Constanța. Medicii sunt extraordinari, ar fi păcat să se închidă”, a spus un alt pacient.