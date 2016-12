Se poartă sloganuri anti-Google!

Microsoft perseverează cu campania sa anti-Google, lansată pe site-ul Scroogled.com. Cel mai mare producător de software vrea să atragă astfel atenţia asupra protocoalelor de securitate folosite de Google. Iniţiativa sa apelează acum şi la mijloace inedite, precum punerea în vânzare de tricouri, căni, fulare, jachete sau pălării având inscripţionate diverse sloganuri anti-Google. Cel mai mare succes par să-l aibă obiectele cu inscripţia “Keep calm while we steal your data”, în traducere “Fii calm cât timp îţi furăm noi datele”, alături de logo-ul Chrome, programul de navigare pe internet al Google.