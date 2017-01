Pentru că lucrările sunt aproape de final la pasarela pietonală de lângă Satul de Vacanţă, care are forma unui iaht, iar astăzi se lucrează la ultimele retuşuri pentru ca ea să fie dată în folosinţă de mâine, autovehiculele pot circula de astăzi pe sub ea. Aşadar, se poate circula pe sub iaht, maşinile nemaifiind nevoite să ocolească zona în care a fost montată pasarela pietonală. Dacă restricţiile de circulaţie au fost ridicate definitiv pentru zona Satului de Vacanţă, nu acelaşi lucru se va întâmpla şi în zonele Cazino şi hotel Rex unde vor fi montate în curând alte două pasarele pietonale (una în formă de năvod şi pescăruş, la Cazino şi alta ce va lua forma unui val retro la hotel Rex). În cele două zone restricţiile vor fi ridicate doar pentru acest sfârşit de săptămână, urmând ca din 5 mai circulaţia să fie restricţionată pe câte două sensuri de mers, pe porţiuni de câte 200 m, în dreptul celor două pasarele până când vor fi terminate şi lucrările de montare a lor.