În urmă cu o săptămînă, actorul Răzvan Vasilescu a poposit la Constanţa, într-un club constănţean, cu un monolog de Jean Pierre Dopagne, „Profu’“, pentru a aduce discursul teatral mai aproape de public. Actorul, binecunoscut publicului atît din piese de teatru, cît şi de pe micile sau marile ecrane, vorbeşte în interviul acordat cotidianului „Telegraf“ despre rolul actorului şi despre arta sa, despre respect şi prietenia cu Radu Beligan, despre relaţia mirifică cu lumea teatrului şi a cărţilor, în care un loc de special îl ocupă marele Cehov.

Reporter: Aţi venit să ne spuneţi povestea „Profu’“-lui. De ce v-aţi oprit la acest text?

Răzvan Vasilescu: E un text care îmi place foarte mult. Cred că aceasta e menirea actorului, să înveţe nişte lucruri frumoase, pe care să le spună şi celuilalt. Şi nu doar la teatru se pot spune lucruri frumoase şi înţelepte, se poate spune Shakespeare şi într-un bar.

Rep.: Cum vedeţi tînăra generaţie? Este tabloul la fel de sumbru ca cel zugrăvit în „Profu’“?

R. V.: Nu este drept să vorbeşti în general. Eu nu o văd prea bine. Sînt şi copii cu părinţi care au bani foarte mulţi şi se pot duce să studieze la Stanford, la Oxford, sînt români foarte tineri şi capabili, iar cei care stau de internet şi de sms-uri o să rămînă cu ele. Cred că aceştia se ocupă prea mult de tehnică, dar nu este un reproş. Acum există posibilitatea de a alege, dar pentru a se afirma, tinerilor nu le rămîne decît să înveţe. Însă unii aleg altceva: întîlniri prin baruri, prin restaurante, dar... să dai lecţii e uşor.

Rep.: Ce sfat le daţi tinerilor care doresc să se îndrepte spre arta teatrală?

R. V.: Să se gîndească de o mie de ori şi să îşi spună cu sinceritate că este meseria pe care o iubesc cel mai tare, să-şi dorească foarte tare să facă aşa ceva, să fie convinşi că sînt făcuţi pentru asta.

Rep. : Unde vă simţiti mai bine, pe scenă sau pe platoul de filmare?

R. V. : Îmi place meseria de actor, în teatru sau în film.

Rep.: Totuşi, unde vă simţiţi mai confortabil?

R. V.: În film, dacă vrei să îţi spun adevărul. Nu îmi dau seama de ce, mă simt foarte bine acolo.

Rep.: Vorbiţi-ne despre prietenia cu maestrul Radu Beligan.

R. V.: Cu Radu Beligan m-am întîlnit acum 26 de ani, în ’82, cînd am făcut „Amadeus“. Radu Beligan este cel care, odată, mi-a dat prima carte în limba engleză. Are o bibliotecă extraordinară în franceză şi engleză, cu piese pe care le-a citit. Pe toate! M-a întrebat odată dacă ştiu cine e Peter Hall - regizor de la National Theatre, Londra. A fost prima carte pe care mi-a dat-o Beligan în limba engleză şi de atunci, cred că i-am citit toată biblioteca. Radu Beligan are o bibliotecă excelentă, îi luam teancuri de cărţi, luam cîte zece deodată. Ştie perfect unde este fiecare piesă şi ştie despre ce este vorba în piesa respectivă.

Rep.: Pentru că am ajuns în zona literaturii, a teatrului, spuneţi-ne despre „prietenia“ specială cu Cehov.

R. V.: Îmi place foarte mult, mi-ar plăcea să vin la aici, la Constanţa, cu povestirile lui Cehov, sînt splendide. Să stai, să bei un pahărel şi să asculţi Cehov, ce poate fi mai frumos?