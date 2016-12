Se pot studia „Star Trek“, filosofia „Familiei Simpson“ sau limba elfilor?

Ultimii doi ani de liceu sunt marcaţi de întrebarea "Ce facultate vrei să faci?", iar ultimul an de facultate este echivalent în mintea studenţilor cu întrebarea "Ce faci după ce îţi dai licenţa?". Potrivit ziare.com, cifrele ne arată că, în ultimii ani, tot mai mulţi tineri din România au găsit răspuns la cele două întrebări printre opţiunile academice internaţionale, iar apoi au ales să facă o facultate din străinătate. Peste 20.000 de tineri merg în fiecare an la târguri specializate, pentru a se informa şi a avea contact direct cu reprezentanţii universităţilor. Acesta este unul dintre cele mai importante motive care susţin decizia a peste 4.500 de români care pleacă anual să studieze în străinătate. RIUF (Romanian International University Fair) este locul în care tinerii sunt aşteptaţi, pentru al zecelea an consecutiv, să găsească răspunsuri la toate întrebările legate de viitorul lor academic. Fie că vorbim de programe de business şi IT sau de programe mai neobişnuite (precum ethical hacking sau filosofia „Familiei Simpson“), elevii vor afla informaţii de la reprezentanţii celor peste 100 de universităţi internaţionale şi de la consilierii educaţionali care îi pot ajuta gratuit în procesul de aplicare. Evenimentul va avea loc pe 15 - 16 martie la Bucureşti, la Sala Palatului, pe 18 martie la Cluj-Napoca, la Casa de Cultură a Studenţilor, şi pe 20 martie la Iaşi, la Congress Hall Palas, iar participarea se face pe baza înscrierii pe www.riuf.ro.

BUSINESS ŞI IT - PREFERATE Una dintre cele mai des întâlnite întrebări, atât ale elevilor, cât şi ale părinţilor, face referire la şansele de angajare după absolvire: care sunt cele mai căutate şi bine plătite domenii? Experienţa de lucru cu elevii şi studenţii a Grupului EDUCATIVA, organizatorii târgului de universităţi RIUF, le-a arătat că cel mai des întâlnit răspuns la întrebarea "Ce facultate vrei să faci?" este "nu ştiu" şi, de cele mai multe ori, alegerile sunt făcute în funcţie de trendurile din anul absolvirii sau de alegerile cunoscuţilor şi prietenilor care au acum o carieră de succes. Atât comisiile de recrutare ale universităţilor din străinătate, cât şi consilierii educaţionali îi sfătuiesc pe tineri să îşi aleagă programul de studiu în funcţie de pasiuni şi domeniile la care au avut performanţe în activităţile şcolare şi extraşcolare.

PROGRAME DE STUDIU IEŞITE DIN COMUN? Arta culinară, „Star Trek“ şi religia, filosofia „Familiei Simpson“ sau cum să faci hacking într-o manieră etică - şi acestea sunt opţiuni de studiu pentru tinerii români. Cinefilii sau iubitorii de ştiinţe exacte ar putea studia ştiinţa supereroilor la University of Texas. Nu vor obţine diplomă de Superman la finalul cursurilor, însă vor înţelege care sunt elementele ştiinţifice existente care stau în spatele acţiunilor supereroilor. Mai interesant de atât, tinerii studiază şi cum ar putea crea un supererou cu ajutorul dezvoltării noastre ştiinţifice actuale. Iar dacă limbile străine au fost mereu o preocupare a tinerilor, atunci ar putea lua în calcul o nouă opţiune de studiu: limba elfilor poate fi învăţată la University of Wisconsin. Accesul la eveniment şi la seminariile şi workshopurile din cadrul acestuia se face pe baza înscrierii pe site - www.riuf.ro.