Se pregăteşte declanşarea grevei generale în economia naţională

13:39:25 / 02 Noiembrie 2017

declanşarea grevei generale în economia naţională

Am si eu o nedumerire??? De ce acesti distinsi romani si mai ales acei lideri de sindicat care incita la greva nu au aparat drepturile salariale si nu au incitat la greva si in timpul guvernarii Basescu??? cand intr-adevar romanii o duceau tare, tare greu??? Acum, cand de bine de rau se incearca repararea acelor greseli, cand s-au restituit o parte din banii furati de acea guvernare de trista amintire, cand salariile si pensiile au crescut acesti asa zisi aparatori numiti lideri de sindicat scot oamenii in strada??? Ma gandesc ca poate daca oamenii vor trai o viata decenta, ei nu ar mai avea pe cine sa reprezinte si atunci si-ar pierde privelegiile pe care le au ca lideri de sindicat. Nimeni nu i-a luat la verificat sa vada ce averi detin acesti guristi, guralivi si instigatori...