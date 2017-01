Se pregăteşte fuzionarea RADET-ului cu CET-ul

REPARAȚII Având în vedere că nu mai sunt decât două luni până când se estimează furnizarea de energie termică în instalațiile constănțenilor, conducerea RADET Constanța a anunțat ieri, într-o conferință de presă, că regia a început deja pregătirile pentru sezonul rece. În acest sens, lucrătorii RADET Constanța verifică instalaţiile, conductele, punctele termice şi realizează lucrări de reparaţii acolo unde este cazul. Potrivit directorului interimar al instituției, Nela Ștefan, pe rețelele termice se realizează lucrări de înlocuire tronsoane afectate de coroziune, se curăță schimbătoarele de căldură montate în punctele termice, se repară clădirile în care funcționează punctele termice, dar se fac și reviziile necesare echipamentelor din termoficare - instalații de pompare, de ridicare a presiunii etc. În același timp, se fac și verificări metrologice ale contoarelor de energie termică, astfel încât decontarea energiei termice consumate sub formă de încălzire în apartamente să fie măsurată și plătită ca atare. Directorul instituției a precizat că sistemul centralizat de termoficare necesită lucrări atât pe instalațiile furnizorului, cât și pe cele interioare, deținute de către consumatori. Din acest motiv, Ștefan a făcut apel către constănțeni să își verifice și ei instalațiile pentru a nu exista avarii atunci când se furnizează energie termică. ”Este absolut necesar ca și consumatorii să-și verifice instalaţiile de încălzire interioare. Din păcate, în fiecare an, în perioada noiembrie-decembrie, ne confruntăm cu probleme în cazul unor imobile care nu pot beneficia de încălzire din cauza unor avarii”, a spus Ștefan. Pentru economisirea energiei termice consumate de imobil, directorul instituției le-a mai recomandat consumatorilor să execute lucrări de manșonare și izolare termică a conductelor din subsolurile tehnice, să cureţe depunerile acumulate pe calorifere sau să monteze pe acestea robinete termostate.

LUCRĂRI DE INVESTIȚII În paralel cu activitatea de reparații și mentenanță a sistemului centralizat de termoficare, RADET Constanța realizează în această perioadă și lucrări de investiții. Acestea prevăd înlocuirea pompelor vechi din 13 puncte termice. „Din cele 13 puncte termice programate, mai avem de atacat doar două puncte. Până la începerea furnizării căldurii vom finaliza toate lucrările necesare”, a declarat directorul de producție RADET Constanţa, Liviu Popa. El a precizat că pompele de circulație noi, din programul de investiții, sunt cu turație variabilă, fiind acționate și controlate la distanță prin intermediul sistemului de automatizare coordonat din Dispeceratul central. De când acestea sunt instalate în punctele termice, economia de energie electrică este de trei ori și jumătate din valoarea investiției ce s-a ridicat la 5 milioane lei. În altă ordine de idei, RADET desfășoară în această perioadă și o lucrare în cartierul Poarta 6, la punctul termic 187, care prevede înlocuirea integrală a conductelor cu țeavă preizolată și contorizare individuală pentru fiecare scară de bloc arondată. „Toate aceste lucrări de investiții sunt executate în întregime de angajații RADET Constanța și sunt făcute în scopul scăderii costurilor de exploatare și de asigurare a serviciilor noastre la parametri optimi”, potrivit reprezentanţilor RADET.

900 de constănțeni cer debranșarea

Potrivit reprezentanților RADET, în ultimii ani, instituția se confruntă cu un fenomen ce are influență mare asupra performanțelor sistemului de termoficare. Este vorba de activitatea de deconectare-debranșare care se desfășoară, în această perioadă, în conformitate cu prevederile legale. În prezent, RADET Constanţa a înregistrat 900 de cereri din partea cetăţenilor pentru debranşare de la sistemul de alimentare cu energie, comparativ cu aproximativ 1.000 anul trecut. „Gradul de debranşare la Constanţa este foarte mic faţă de portofoliul de locuinţe pe care îl avem, se situează în jur de 1-2%, dar, pentru că se desfăşoară an de an, este un fenomen care ar trebui să ne îngrijoreze. Cu toate avantajele pe care le are sistemul de termoficare centralizat, sunt consumatori care doresc să aibă un alt sistem de încălzire. Este opţiunea fiecăruia, numai că trebuie parcurse nişte etape prevăzute de legislaţie. Nu putem să debranşăm un apartament sau un imobil în orice condiţii”, a spus Liviu Popa. El a precizat că debranşarea se poate face în intervalul în care furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuinţei este oprită, adică în sezonul cald. Aprobările pentru deconectarea unui apartament se dau de către asociaţia de proprietari şi de vecini, doar în condiţiile impuse de legiuitor. În plus, furnizorii de energie termică, inclusiv RADET Constanţa, au obligaţia să verifice legalitatea aprobărilor şi să emită un aviz favorabil sau nefavorabil, după caz. Pentru operativitatea verificării se va parcurge o procedură de debranşare care se procură de la registratura RADET contra sumei de 10 lei sau se descarcă de pe site-ul www.radet-constanta.ro. Pe de altă parte, Popa a arătat că, în fiecare iarnă, la sediul instituției se înregistrează zeci de sesizări privind repartitoarele. „La apartamentele care au măsurat consumul de energie termică cu ajutorul repartitoarelor am constatat, în special în iarna precedentă, din reclamaţiile pe care consumatorii le-au făcut către noi, că o serie de lucrători din cadrul unor firme de repartitoare nu repartizează corect consumul măsurat cu aparatul de măsură la branşament, repartizarea făcându-se după formule sau după modul în care aceşti lucrători ai firmelor de repartitoare înţeleg mai mult sau mai puţin aceste formule, dar rezultatul este că nemulţumesc foarte mult locatarii. Această nemulţumire este generată de valoarea mare a încălzirii pe apartament în lunile de iarnă”, completează directorul RADET.

Fuziunea CET Palas - RADET, pe ultima sută de metri

În ceea ce privește desprinderea CET Palas SA de compania-mamă, SC Electrocentrale Bucureşti SA, pentru a fuziona cu RADET Constanţa, Ștefan a declarat că este programată a se realiza până în octombrie. ”Săptămâna trecută s-a semnat proiectul de divizare asimetrică a Electrocentrale București și din el s-a desprins Electrocentrale Constanța, care are în administrare CET Palas și CET Titan. În prezent, se înregistrează societățile nou-înființate la București, după care se vor înregistra în instanță, mai durează ceva timp. După aceasta, vor demara procesul de trecere a lor la primării și, ulterior, fuziunea lor cu RADET”, a spus directorul interimar RADET. Ea a precizat că fuziunea are un rol foarte important în micșorarea costurilor gigacaloriei către consumatori. ”Dacă se va realiza acest sistem integrat, adică atât sursa, transportul, rețelele de transport, cât și partea de distribuție și furnizare să fie la un singur coordonator, atunci se va putea face o strategie de funcționare și investiții pe termen lung, astfel încât să putem reduce costurile”, a spus Ștefan. În altă ordine de idei, ea a precizat că speră ca municipalitatea să găsească soluţii pentru a se acorda subvenţii la încălzire tuturor familiilor din Constanța, nu numai celor cu venit mic. În prezent, gigacaloria la Constanța este de 358 de lei.