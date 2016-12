Se pregăteşte impozitul forfetar diferenţiat

Impozitul forfetar are şanse să fie plătit diferenţiat de firmele care au mers pe pierdere, cotele de impozitare urmînd să fie stabilite în funcţie de pragul cifrei de afaceri. Astfel, firmele care au o cifră de afaceri de cel mult 15.000 de euro şi care au înregistrat pierderi în ultimii doi ani, indiferent de domeniul de activitate, ar putea plăti un impozit forfetar anual de 500 euro, iar cele care au afaceri de 15.000-30.000 de euro ar urma să contribuie la buget cu 1.000 euro anual. \"Măsura se aplică şi pentru microîntreprinderi şi nu ţine cont de domeniul de activitate. Am cerut reprezentanţilor Finanţelor ca acele companii care au o cifră de afaceri cuprinsă între zero şi 15.000 de euro să nu plătească nimic către stat, însă răspunsul Finanţelor a fost că ar putea fi de acord doar cu o reducere, dar nu mai puţin de 500 euro anual\", a afirmat preşedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România - 1903 (UGIR-1903), Cezar Corîci. Totodată, firmele cu pierderi a căror cifră de afaceri se situează între 30.000 şi 100.000 euro ar urma să plătească un impozit minim de 1.500 de euro. De asemenea, acele companii care au o cifră de afaceri cuprinsă între 1 milion şi 30 de milioane de euro ar urma să plătească, potrivit propunerii, cel puţin 10.000 de euro la stat, iar firmele cu afaceri de peste 30 milioane euro, indiferent dacă au sau nu profit, vor plăti un impozit forfetar de 15.000 euro. Hotelurile, restaurantele, firmele imobiliare şi din comerţ ar urma să plătească un impozit anual pe profit de 0,5% din veniturile înregistrate, în cazul în care suma datorată statului nu depăşeşte această cotă, dar nu mai puţin de 6.500 de lei, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă. La rîndul lor, microîntreprinderile ar urma să achite anual un impozit minim de 6.500 lei, în cazul în care suma datorată statului nu depăşeşte această valoare. Firmele care au pînă la nouă angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de pînă la 100.000 de euro pot opta pentru impozitarea cu 3% din venituri sau 16% din profit. Introducerea impozitului forfetar este necesară deoarece peste o treime din numărul societăţilor înregistrate declară pierderi, în condiţiile unei cifre de afaceri ridicate, iar statul nu trebuie să permită firmelor un comportament de tip \"free rider\", în care acestea obţin un beneficiu fără plată. Potrivit analizelor efectuate de Ministerul Finanţelor, numărul societăţilor care au declarat pierderi în 2007 a fost de 242.106 firme, reprezentînd 39,2% din numărul total al societăţilor înregistrate, în condiţiile în care cifra de afaceri cumulată a acestora a depăşit 134 miliarde lei. O decizie finală privind impozitul forfetar va fi luată după discuţii cu sindicatele şi mediul de afaceri \"Am atras, în coaliţie, atenţia că sînt foarte multe firme îngrijorate de acest impozit forfetar. S-a convenit ca, înainte de a se lua o decizie în Guvern, să existe o discuţie cu partenerii sociali - sindicate şi mediu de afaceri - să vedem efectiv care ar fi implicaţiile acestui impozit forfetar, iar Ministerul de Finanţe să vină cu o propunere. Să fie discuţiile purtate şi apoi să se poată lua o decizie în coaliţie\", a declarat vicepreşedintele PSD Gheorghe Nichita.