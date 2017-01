Se pregăteşte listarea la bursă a Portului

Schimbare de strategie în Portul Constanţa. Este mesajul pe care l-a transmis, vineri, premierul Victor Ponta după o vizită efectuată la Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, acolo unde a discutat cu noua conducere a Portului, dar şi cu primarul Radu Mazăre şi parlamentarii constănţeni. „Portul Constanţa este un loc strategic pentru România, mai ales în noua strategie de dezvoltare a relaţiilor economice şi comerciale cu Turcia şi ţările din Asia. Am discutat despre perspectiva de dezvoltare a Portului. Eu cred că are un potenţial uriaş şi cred că este nevoie de o implicare a capitalului privat, astfel ca o parte dintre acţiunile pe care statul le deţine să meargă la listare pe bursă şi să avem mai mult capital privat şi mai multă transparenţă în luarea deciziilor, dar şi capacitate de investiţii”, a declarat Ponta. Dacă anul trecut şi în acest an se vorbea foarte mult despre o trecere a acţiunilor Portului la autorităţile locale şi judeţene, acum, premierul consideră că atragerea privaţilor prin listarea la bursă, în parteneriat cu autorităţile centrale şi locale, reprezintă o reţetă mult mai bună. „Acţiunile vor fi împărţite între Primărie şi Guvern, dar vreau o cât mai mare implicare a capitalului privat. Săptămâna viitoare, la Bucureşti, vom discuta cu ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu, cu reprezentanţi ai Portului, noua strategie de dezvoltare. Este vorba despre un pachet de acţiuni care să permită implicarea activă în luarea deciziilor a capitalului privat şi a statului sub forma autoritate locală - Guvern, care să impună regulile care sunt aplicabile listării la bursă, reguli de transparenţă decizională. Autoritatea locală este normal să aibă un cuvânt de spus în ceea ce priveşte dezvoltarea Portului, aşa cum se întâmplă şi în alte ţări ale UE”, a explicat Ponta. Surse apropiate discuţiilor spun că este vorba despre împărţirea egală a procentelor, adică 33% Primăria Constanţa, 33% Guvernul României şi 33% la bursă, pentru atragerea capitalului privat. În acelaşi timp, premierul Victor Ponta spune că, pe lângă punerea în aplicare a noii strategii, este nevoie de o implicare mult mai activă a Ministerului de Finanţe în ceea ce priveşte colectarea taxelor vamale. „Din acest motiv, am făcut la Constanţa sediul Direcţiei Antifraudă. Toţi angajaţii depind doar de direcţia centrală de la Bucureşti, dar vor lucra cu SRI şi cu toate celelalte structuri pentru a combate evaziunea fiscală şi neplata taxelor vamale”, a spus Ponta.