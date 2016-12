Se pregăteşte o revoltă în penitenciare

18:35:16 / 09 Ianuarie 2014

Confuzie grava[ imbecila]

Titlul articolului este o grava imbecibilitate,un almagan in capul jurnalistului si o diversiune mincinoasa., Bai jurnalistule "Nu se pregateste o revolta in penitenciare " , ci o greva a CARALIILOR ca nu au conditii umane de munca si nu a detinutilor[ infractori,hoti,violatori,teroristi,mafioti,interlopi etc ] ca acestian in puscarii au hrana 3500 calorii zilnice iar adevaratii romani cinstiti si oropsiti de basescu si camarila lui din pdl,pmp,alianta civica si alte asemenea GASTI DE HOTI SI MAFIOTI, nu au zilnic dupa ce bea apa., Consider ca toti puscariasii din zilele noastr trebue sa fie bagati la mititica LA OCNELE DE SARE ,AIUD si PERIPRAVA,. In comentarii se fac si grave confuzii intre drepturile gardienilor si ale puscariasilor,.intrucat diversiunea titlului duce in eroare pe multi necititi si amatori in internet,/ Jurnalistul trebue imediat sanctionat,.