Se pregătește PSD de o contramanifestație de amploare?

18:02:10 / 01 Februarie 2017

Postacule ...

... puteti sa iesiti in strada toti cei 3.5 milioane care ati votat partidul penalilor, nu va opreste absolut nimeni ... intrebarea este: CA SA APARATI CE? Vilele si piscinele lui Dragnea si gastii lui de penali care vor fi eliberati din inchisori? banii sau limuzinele lor, libertatea lor in fata legii? tu chiar crezi ca toti psd-istii sunt atat de indobitociti ca si tine sa nu isi dea seama de teapa luata la vot? ia citeste ce spune Tatian: "Potrivit surselor din partid, social democrații sunt pregătiți să scoată în stradă peste 100.000 de membri" ... exact cum iti spuneam acum cateva zile, vor aduce oamenii fortat, cu autobuzele, organizati frumos si incolonati, cantand osanale lui Dragnea te iubim/ ca ca tine nu gasim ... asta este mica marea diferenta dintre cei care ies sa apere un principiu si cei adusi sa apere un penal condamnat ... si inca ceva: ai dovedit de-a lungul postarilor tale imbecile in paginile Telegraf ca poti scrie corect ... poti renunta la asa zisele personaje fictive in care tu centrezi si tot tu dai cu capul in urmatorul comentariu ... nu are rost, nu suntem copii de gradinita si nici redusi mintal cum ne consideri tu sa nu ne dam seama ca esti doar un postac platit ... apropo, se plateste bine?