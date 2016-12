Se pregăteşte reducerea personalului DSP

Trei zile, atât au la dispoziţie reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate Publică din ţară pentru a prezenta Ministerului Sănătăţii (MS) variante de reducere a personalului, respectiv cu 4, 10 şi 15%. Ieri, toate Direcţiile de Sănătate au primit de la MS o circulară în acest sens. „Variantele de reducere propuse conform procentelor menţionate anterior vor fi proiectate în acord cu structurile prevăzute a îndeplini atribuţiile funcţionale preconizate pentru perioada imediat următoare, astfel încât să nu afecteze desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Direcţiei”, potrivit documentului. Tot în act se precizează că, în contextul în care Ministerul Sănătăţii are obligaţia să adopte / emită în termen de 30 de zile, respectiv până la 29 iulie 2013, actele normative / administrative privind structura funcţională a instituţiilor şi autorităţilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, indiferent de modul de finanţare, toţi reprezentanţii DSP-urilor trebuie să dispună, în regim de urgenţă, măsurile ce se impun pentru completarea şi transmiterea datelor până mâine, 10 iulie, la ora 10.00. „Am primit şi noi (DSPJ Constanţa - n.r.) această circulară şi vom răspunde potrivit cerinţelor. Pentru a lua o decizie, mâine (astăzi - n.r.) vom avea o întâlnire cu reprezentanţii sindicatului „Sanitas”, cu care trebuie să ne consultăm, potrivit legii”, a declarat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina. Din ţară sunt deja semnale că reducerea personalului va afecta serios activităţile Direcţiilor de Sănătate, în condiţiile în care oricum multe dintre DSP-uri lucrează cu un deficit de personal. Şi DSPJ Constanţa, cu un total de peste 140 de salariaţi, are compartimente care ar necesita un număr mai mare de lucrători pentru ca îndatoririle de serviciu să fie finalizate în timp util. O reducere de personal la Constanţa, chiar şi de 10%, ar determina mari probleme.

OBLIGATORIU, 4% Reamintim că, la finele lunii iunie, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, declara, la conferinţa „Mediafax Talks about Health Reform“, că va fi redus numărul de posturi din minister şi din direcţiile de sănătate publică, dar în niciun caz din unităţile sanitare, în contextul în care s-a ridicat această problemă. În cazul unităţilor sanitare, politica de personal rămâne aceea din 2012, când la un medic sau asistent care pleacă se angajează câte un altul, spunea Nicolăescu. „Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern face menţiunea că pentru unităţile sanitare nu se aplică prevederea de blocare a posturilor vacante şi nici de reducere a numărului de personal. Orice unitate din sistemul sanitar, cu excepţia MS şi DSP-urilor. Aici (MS şi DSP-uri - n.r.) suntem obligaţi să reducem toate posturile vacante şi să reducem personalul existent cu 4%. Cu alte cuvinte, neaplicându-se ordonanţa de blocare de posturi şi de reducere a numărului de personal în unităţile sanitare, oricând posturile pot fi scoase la concurs, deci pot fi ocupate”, a spus ministrul.