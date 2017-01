Se răcește vremea. Vezi ce ne așteaptă de Revelion!

Acest Crăciun va rămâne în memorie ca unul dintre cele mai călduroase din istorie, termometrele indicând temperaturi-record în Europa, dar şi în America. După temperaturile de primăvară pe care le-am avut de Sărbători, vremea se răceşte începând de luni, 28 decembrie. În ultimele zile din decembrie, de Revelion şi la începutul noului an este estimată o răcire a vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale ale perioadei, respectiv o medie regională de 3 - 5 grade Celsius ziua și între -2 și 2 grade C noaptea. Precipitații slabe vor fi posibile după 29 decembrie.

VREMEA LA MUNTE Și la munte se va produce o scădere a temperaturilor, regimul termic menținându-se totuși peste cel obișnuit, urmând ca scăderea temperaturilor să continue atât la sfârșitul anului, cât și în primele zile de ianuarie, când valorile vor deveni apropiate de mediile climatologic specifice, cu -3 până la 0 grade C ziua și între -9 și -3 grade C noaptea, în medie. Probabilitatea pentru ninsori slabe, temporare va crește pe 29 decembrie, apoi iar în primele zile ale noului an. Estimările meteo sunt realizate de ANM, pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.