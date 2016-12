Se răcește vremea! Vezi ce temperaturi vor fi de Paște!

Se răcește în Dobrogea, spun meteorologii, îndeosebi pe litoral și în Deltă. Sâmbătă, 2 aprilie, vremea va deveni normală termic, potrivit reprezentanților Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 şi 15 grade Celsius, iar cele minime între 3 şi 6 grade C. Duminică, 3 aprilie, vremea va fi predominant frumoasă şi relativ normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 15 grade C, iar cele minime între 3 şi 6 grade C. Noaptea şi dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă. Luni, 4 aprilie, vremea va fi predominant frumoasă şi se va încălzi uşor. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 19 grade C, mai scăzute pe litoral şi în Deltă până la 10 - 12 grade C, iar cele minime între 5 şi 7 grade C. Noaptea şi dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă. Marți, 5 aprilie, vremea va fi predominant frumoasă şi caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 22 de grade C, mai scăzute pe litoral şi în Deltă până la 12 - 15 grade C, iar cele minime între 5 şi 8 grade C. Noaptea şi dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.

PROGNOZA ÎN URMĂTOARELE TREI LUNI În aprilie, mai și iunie, temperatura medie lunară a aerului va avea valori apropiate de mediile climatologice în Dobrogea, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Asta înseamnă că de Paște temperaturile vor fi de aproximativ 15 - 17 grade C (atât cât indică normele climatologice pentru temperatura medie, potrivit ANM - n.r.).