Se reanalizează comasarea Sanatoriului Mangalia cu cel din Techirghiol

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS) Cristian Irimie a spus, la o dezbatere publică privind comasarea Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia cu cel de la Techirghiol, că teama de disponibilizări în urma acestui proces este nejustificată, iar lista privind comasările nu este finalizată. “Frica de disponibilizări este nejustificată, deoarece noi suntem mult sub necesarul de personal din sănătate. Nu vor fi disponibilizări, chiar dacă Sanatoriul Balnear de la Mangalia îşi va pierde personalitatea juridică. În ceea ce priveşte personalul TESA, acesta va rămâne în funcţie conform normativelor de personal”, a declarat Irimie la dezbaterea publică a proiectului privind comasarea celor două unităţi sanitare. Oficialul MS a mai precizat că va transmite ministrului Sănătăţii, Attila Cseke, propunerile autorităţilor locale din Mangalia şi ale sindicatelor, fie de renunţare la comasarea sanatoriului din localitate, fie de trecere a acestuia la Primăria Mangalia. Secretarul de stat a mai spus că reprezentanţii MS vor analiza, vor asculta toate propunerile şi vor ţine cont de sugestiile bune. “În cazul celor două sanatorii, de la Mangalia şi Techirghiol, acestea aparţin MS, este o idee să treacă la Primăria Mangalia, vom analiza fiecare caz în parte. Ascultăm părerile tuturor, nu îi vom pune în faţa faptului împlinit. Lista privind comasările nu este definitivă”, a precizat secretarul de stat.

PENTRU SANATORIU.Primarul din Mangalia, Mihai Tusac, prezent la dezbatere, a spus că aceste sanatorii trebuie date autorităţilor locale. “Lupta nu se va termina aici. Aceste sanatorii trebuie date autorităţilor locale. Nu le vom privatiza, nu ne gândim la o privatizare ascunsă”, a spus edilul local. Şi secretarul de stat a afirmat că nu se va privatiza nicio unitate sanitară. La rândul său, directorul medical al Sanatorului Mangalia, dr. Ştefania Andrei, a precizat că la această unitate sunt trataţi peste 10.000 de pacienţi pe an, iar comasarea ar duce la scăderea calităţii actului medical. Liderul sindicatului “Sanitas”, filiala Constanţa, Nicolae Manea, consideră că nu trebuie desfiinţate brandurile clădite în timp, iar sanatoriile ar trebui scoase din această reformă. Managerul Sanatoriului Mangalia, dr. Laura Condor, spune că reforma spitalelor este necesară, dar nu este oportună comasarea celor două unităţi. “Sanatoriul din Mangalia nu este un spital, are doar două secţii de spital, fiecare cu câte 75 de paturi, are personal supercalificat, aparatură şi infrastructură moderne. Nu cheltuieşte bani de la buget, iar de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ia bani doar pentru servicii medicale. Anul trecut, sanatoriul a avut 50 de miliarde de lei vechi, venituri proprii, şi un excedent de 26 de miliarde de lei vechi. În ultimii patru-cinci ani, MS nu a alocat niciun ban acestui sanatoriu”, a declarat managerul unităţii, care a mai subliniat că este o diferenţă foarte mare între sanatoriul de la Mangalia şi cel de la Techirghiol, făcând referire la procedurile oferite. “Patologia tratată este mult mai complexă la Mangalia”, susţine dr. Condor. Ea a propus înfiinţarea unei secţii de geriatrie cu finanţare proprie la Sanatoriul din Mangalia, iar piscina semiolimpică pe care o au să poată fi închiriată în baza unui parteneriat public-privat.