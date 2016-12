Se redeschide hotelul de gheață de la Bâlea Lac

În hotelul de gheață de la Bâlea Lac vor fi amenajate 14 camere duble cu pat matrimonial iar, lângă hotel, pentru cei care doresc mai multă intimitate, vor fi construite trei igloo-uri. Decorul celor 14 dormitoare este din gheaţă şi, în fiecare cameră, turiştii vor găsi personajele din cinema.

Oaspeții vor dormi, în funcție de preferință, în camerele inspirate de peliculele: Star Wars, The Hobbit, Ice Age, The Passion Of The Christ, Mihai Viteazul, Toate pânzele sus, Rocky III, Gladiator, King Kong, Titanic, Jaws, Harry Potter şi Dracula. Lângă hotel vor fi construite, după Anul Nou, trei igloo-uri în care vor prinde viață ştrumfi, dinozauri și animalele junglei. Acestea se vor numi Smurf Igloo, Jungle by Ice și Jurassic Park Igloo. Pentru confortul oaspeţilor noştri, pe fiecare pat se află o saltea moale, acoperită cu lenjerie, pături şi blănuri pufoase de animale. Înainte de culcare, clienții hotelului primesc saci călduroşi de dormit, deoarece temperatura medie în Hotelul de Gheaţă este între -2 şi +2 grade Celsius.

Ice Bar între orele 9-21 va servi băuturi calde sau reci în pahare cioplite din gheaţă. şi de mâncare un meniu special, aranjat parţial pe farfurii de gheaţă.

O noapte într-o cameră dublă este şi anul acesta 440 lei, iar o noapte într-o cameră de tip igloo costă 660 lei. Copiii între 6 şi 15 ani beneficiază de o reducere de 50%, iar copiii sub 6 ani au gratuitate. Micul dejun nu este inclus în preţ. Se serveşte la Cabana Bâlea Lac şi costă 30 lei/ zi.

Primul Hotel de Gheaţă din România, chiar şi din Sud-Estul Europei, a fost ridicat în iarna 2005-2006. Acesta a avut o formă circulară şi a fost compus din opt camere cu paturi duble. Fiind prima construcţie de acest fel din Europa de Est, succesul a venit imediat. Aproximativ 3.000 de turişti din ţară şi străinătate au vizitat inedita atracţie din vârful Carpaţilor în primul sezon.

O vizită la Hotelul de gheaţă: https://www.youtube.com/watch?v=pUXXpbXCKr4