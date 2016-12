Se reduc drastic posturile la Direcţiile de Sănătate Publică

Într-o săptămână va fi elaborat un ordin pentru reorganizarea Direcţiilor de Sănătate Publică, după ce în urma evaluării activităţii acestor instituţii s-a constatat că în unele unităţi există mai mulţi angajaţi decât în MS. “Am evaluat timp de patru luni Direcţia de Sănătate Publică, chiar şi personal, pentru că am vizitat mai bine de 14 judeţe în acest timp. Sunt foarte nemulţumit şi dezamăgit de lipsa de responsabilitate a celor care ar trebui să vegheze şi să coordoneze activitatea din teritoriu, iar în ceea ce priveşte comunicarea, aceasta lipseşte, cele mai mult informaţii aflându-le din mass-media”, a spus ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. “Eficientizarea DSP-urilor este o măsură premergătoarea descentalizării lor, aceasta urmând după descentralizare spitalelor, conform celor stabilite cu Banca Mondială în cazul negocierilor avute în 2009 şi 2010”, a mai spus ministrul Sănătăţii. Cseke a adăugat că structura prea mare şi ineficientă este în defavoarea sistemului sanitar, de aceea într-o săptămână va fi elaborat ordinul de ministru privind structura organizatorică a Direcţiilor de Sănătate Publică care va prevede doi directori adjuncţi faţă de patru cât sunt în prezent. De asemenea, ministrul Cseke Attila a precizat că în Covasna, la 22.710 locuitori, în DSP sunt 67 de posturi, în Sălaj, la 242.840 de locuitori sunt 68 de posturi, iar în Tulcea, unde există cu 5.600 mai mult locuitori decât în Sălaj, sunt cu 20 de posturi mai mult, adică 88. Totodată, diferenţele se văd şi în cazul altor judeţe cu număr de locuitori aproximativ egal. De exemplu, Galaţiul, cu 609.480 de locuitori, are în DSP 132 de posturi, în timp ce Timişul, cu 678.068 locuitori are 157 de posturi în DSP, iar Constanţa, cu 722.360 de locuitori are 183 de posturi la DSP (având în plus 25 de posturi). În opinia ministrului Sănătăţii, aceste posturi sunt împărţite inechitabil între judeţe, iar angajaţii din respectivele structuri nu îşi fac datoria cum trebuie.