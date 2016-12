Se reia campania de vaccinare împotriva cancerului de col uterin

Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a declarat că va adopta tehnica door-to-door (din uşă în uşă - n.r.) pentru campania de informare despre vaccinarea anti HPV (Human Papilloma Virus). Mai exact, specialiştii se vor adresa direct părinţilor, care vor putea obţine astfel toate informaţiile necesare. „În prezent, am format o echipă de 30 de persoane cu diverse profesii, inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile, care vor stabili ce strategie trebuie abordată pentru o bună informare a părinţilor despre beneficiile vaccinului împotriva HPV. Nu va fi o campanie media, ci ne gîndim mai degrabă la o strategie door-to-door, prin care specialiştii să discute direct cu părinţii despre vaccinare, iar aceştia să poate cere toate informaţiile de care au nevoie. În plus, această tehnică ne permite să derulăm campania şi pe durata vacanţei de vară, ceea ce înseamnă că, dacă vom avea un feedback pozitiv din partea a mai mult de 50% de beneficiari, vom putea relua mai repede programul de vaccinare”, a explicat ministrul Ion Bazac. Demnitarul a spus că finanţarea campaniei va fi făcută exclusiv de cele două firme producătoare ale vaccinului, Merck Sharp Dohme şi GlaxoSmith Kline. „Nu este o campanie a ministerului, noi doar coordonăm acţiunile”, a adăugat Bazac. Reamintim că programul de vaccinare a elevelor de clasa a patra împotriva infecţiei cu virusul HPV care provoacă cancerul de col uterin a fost iniţiat la sfîrşitul lunii noiembrie 2008. Extrem de controversat la nivel mondial, vaccinul a fost refuzat după ce, mai multe femei au murit la puţin timp după vaccinare. Pentru că nimeni nu a putut oferi un răspuns viabil şi „scoate de sub urmărirea” opiniei publice efectele acestui vaccin, majoritatea femeilor au refuzat, în continuare, să participe la programele de vaccinare. Şi în România, programul a fost considerat un eşec, pentru că, potrivit auditului realizat după instalarea în funcţie a noii echipe de la Ministerul Sănătăţii, au fost vaccinate 2.615 de fete, ceea ce reprezintă doar 2,57% dintre elevele de clasa a patra. Nereuşita proiectului a fost pusă pe seama faptului că a fost făcut în grabă, iar etapa de informare a părinţilor a fost prost organizată, motiv pentru care ministrul dr. Bazac a amînat pentru un an programul de prevenţie lansat de Nicolăescu, pentru a derula, mai întîi, o campanie de informare. Şi la Constanţa campania a fost un eşec total, numărul fetiţelor vaccinate fiind infim.