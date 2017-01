Se reia “Marea Debarasare”

Ministrul Mediului, Nicolae Nemirchi, a anunţat că programul de reciclare a deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE) va fi reluat, cu menţiunea că prima ediţie a acestuia în noua formulă va avea loc sîmbătă. Oficialul a precizat că programul cunoscut sub numele de “Marea Debaraşare” a fost regîndit, astfel încît la el să ia parte şi firmele de reciclare care pînă acum nu figurau ca o componentă în program. Ministrul a afirmat că ediţia de sîmbătă a “Marii Debarasări” este una atipică, întrucît nu respectă regula de a fi organizată în prima sîmbătă a lunii. “Nu respectăm regula acum, însă de luna viitoare programul va fi din nou organizat în prima sîmbătă. Am preferat totuşi să facem şi în martie o ediţie a Marii Debarasări în noua formulă cu reciclatorii, decît să n-o facem deloc”, a spus ministrul Nemirschi. El a ţinut să mulţumească administraţiilor locale pentru sprijinul la realizarea acestui program. „Mulţumesc administraţiilor locale şi îmi mulţumesc şi mie pentru campania făcută în Constanţa, în 2007”, a spus Nemirschi. Ministrul a ţinut să precizeze că, din punctul său de vedere, ţinta de colectare pentru DEEE propusă de UE “este greu de atins”. “La o analiză proprie, am constat că nu vom ajunge să atingem ţintele de reciclare de deşeuri în general. Nu avem încă salariile nemţilor care-şi pot schimba frigiderul sau televizorul odată la cîţiva ani”, a spus ministrul Nemirschi. Reprezentanţii reciclatorilor au afirmat că o tonă de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectată implică un cost de 700-800 de euro. Peste 400 tone de deşeuri de echipamente electrice şi electronice au fost colectate la ediţia a treia a campaniei “Marea Debarasare”, din octombrie 2008, cea mai mare cantitate fiind strînsă din regiunile Galaţi, Cluj-Napoca şi Sibiu.

România, pe ultimele locuri la reciclarea deşeurilor domestice

Potrivit Eurostat, România este pe ultimele locuri la reciclarea deşeurilor domestice. Un român a produs, în 2007, 379 de kilograme de deşeuri domestice, iar gunoiul a fost aproape în întregime depozitat, doar 1% din întreaga cantitate fiind reciclată, ceea ce plasează România pe ultimele locuri din UE la acest capitol. Potrivit unui raport al Biroului de Statistică al Comunităţilor Europene, Eurostat, în UE, o persoană a produs în 2007, 522 de kilograme de deşeuri domestice, iar 42% din deşeurile domestice tratate au fost colectate de gropile de gunoi, 20% incinerate, 22% reciclate şi 17% compostate. Obiceiurile europenilor diferă substanţial de la ţară la ţară. De exemplu, un ceh a produs 294 de kilograme de deşuri domestice, în timp ce un locuitor din Danemarca a produs, în 2007, 801 kilograme de gunoi. În Irlanda şi Cipru, valorile au fost printre cele mai ridicate, adică peste 750 de kilograme de deşeuri pe locuitor. Un locuitor din Luxembourg, Malta şi Olanda a produs între 600 şi 750 de kilograme de deşeuri domestice, în timp ce valorile înregistrate în Austria, Spania, Marea Britanie, Germania, Italia, Franţa, Estonia, Suedia şi Finlanda au fost între 500 şi 600 de kilograme de deşeuri pe locuitor. Potrivit Eurostat, următorul grup de state membre a inclus Belgia, Portugalia, Bulgaria, Ungaria, Grecia, Slovenia şi Lituania care au înregistrat valori între 400 şi 500 de kilograme de deşeuri domestice de persoană. Locuitorii din România, Letonia, Polonia, Slovacia şi Republica Cehă au produs cele mai mici cantităţi de deşeuri în 2007, respectiv sub 400 de kilograme pe locuitor. Cu toate acestea, în aceste ţări nu se practică incinerarea, reciclarea sau compostarea deşeurilor, acestea fiind în în cea mai mare parte depozitate la gropile de gunoi.

Astfel, în 2007, statele membre cu cele mai mari procente de deşeuri domestice colectate în gropi au fost Bulgaria (100%), România (99%), Lituania (96%), Malta (93%) şi Polonia (90%). România se află pe antepeultimul loc în clasament şi în ceea ce priveşte la reciclarea deşeurilor tratate, fiind urmată doar de Luxembourg şi de Bulgaria care nu au apelat deloc. Compostarea deşeurilor domestice este cel mai des întîlnită în Austria (38%), Italia (33%), Luxembourg şi Olanda (ambele 28%). Ea nu este practicată deloc în Bulgaria, Cipru şi România.