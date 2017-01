Se reia subiectul descentralizării

În condițiile în care în ultima vreme s-a discutat tot mai puțin despre proiectul descentralizării, premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că aceasta trebuie realizată în 2015 și că proiectul nu trebuie abandonat. „Să nu vă ștergeți din minte problema descentralizării și să nu vă dați bătuți, pentru că eu nu mă dau bătut. Până în noiembrie o să fie mai greu, dar principiul e corect, după cum a spus și Curtea Constituțională, nu le facem pe toate odată. Știți foarte bine câte probleme aveți, cu ce vă confruntați și câte drumuri faceți la București după semnături, după aprobări și după toate celelalte“, a spus premierul la Adunarea Generală a Municipiilor din România, care a avut loc, ieri, la sediul Prefecturii Dolj.

Ponta a adăugat că autoritățile locale se pot ocupa mult mai bine de problemele locale și a dat exemplul unei regii care se ocupă de cinematografe și care este „mai tare decât Guvernul, decât Parlamentul“. „Aveți toți în orașe cinematografe părăsite, săli, șobolani, cu tot felul de lucruri, copii ai străzii, am schimbat consilii de administrație, am încercat, am făcut legea... E un sigur exemplu, dar sunt multe. Aveți case ale sindicatelor ce cad pe dumneavoastră. Am vrut să trecem palatele copiilor la administrațiile locale, însă ni s-a spus că e neconstituțional. Ministerul Educației nu o să aibă niciodată banii necesari pentru reabilitări. Comunitățile locale au la dispoziție fondurile europene și ar putea fi reabilitate stadioane, săli, cinematografe. Tot cred că primarii, consiliile locale, județene administrează patrimoniul lor mai bine decât o face un minister de la București“, le-a spus Ponta primarilor de municipii reuniți la Dolj.