Se reiau lucrările de asfaltare

În Constanța vor fi reluate, în scurtă vreme, lucrările de asfaltare și de amenajare a trotuarelor. Anunțul a fost făcut de primarul Constanței, Radu Mazăre, care a explicat însă că lucrurile nu sunt sigure 100%, dar, în principiu, va fi reluat contractul de asfaltare, care fusese întrerupt la începutul anului. „Era ultimul an de contract din cei trei de lucru şi aproape sigur îl vom relua și vom realiza aproximativ 80% din ceea ce promisesem. Spre exemplu, pe str. Baba Novac, acolo unde sunt blocurile și unde se formează un dop îngrozitor, vrem să facem o şosea de fugă din acea aglomerație, aşa cum am proiectat. După ce terminăm cu partea aceea, continuăm cu restul lucrărilor, trotuare şi aşa mai departe în oraş, lucrări care au stagnat“, a declarat Radu Mazăre. Reamintim că primarul a explicat încă de la începutul lunii iunie că a purtat discuţii cu patronii companiei din Israel, cu care Primăria are contract, pentru demararea lucrărilor prevăzute în programul de asfaltare. Primarul nu a putut să dea vești la fel de bune și în privința proiectului de construire a șoselei de coastă, licitaţiile fiind reluate pentru că nu s-a prezentat nimeni. Nu ar fi primul proiect al administrației constănțene care suferă amânare pentru că firmelor de construcții le e frică să se prezinte la licitații de teama de a nu intra în vizorul procurorilor care îl vânează pe Radu Mazăre.