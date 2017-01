Se reiau plăţile prin programul SAPARD

Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, a anunţat că reprezentanţii Comisiei Europene (CE) ar putea relua la finele lunii aprilie rambursarea plăţilor realizate prin programul SAPARD. “Sper că la sfîrşitul lunii aprilie să putem relua plăţile prin programul SAPARD. Am avut şi acolo un audit tehnic, am avut o discuţie cu cei implicaţi şi am găsit o cale de mijloc”, a declarat, ieri, Ilie Sîrbu. Autorităţile au oprit, în vara anului trecut, plăţile realizate prin programul SAPARD, ca urmare a deciziei CE de a stopa decontarea cheltuielilor, după ce a depistat deficienţe la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), care gestiona plăţile. CE a cerut României să rezolve problemele, prin implementarea unui plan de acţiuni, reluarea decontării cheltuielilor fiind luată în considerare numai după confirmarea din partea unui auditor independent că deficienţele au fost soluţionate. Agenţia de plăţi a implementat un plan de acţiuni, iar autorităţile au reluat plăţile din bugetul de stat către beneficiari în luna octombrie (sistemul de finanţare SAPARD presupune că beneficiarul primeşte banii de la bugetul de stat, iar Comisia Europeană rambursează ulterior sumele statului). Totuşi, Comisia Europeană nu a reluat deocamdată rambursările de plăţi, aşteptînd îmbunătăţiri în planul de acţiuni şi activitatea APDRP.