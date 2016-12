Se reiau serile muzicale de la Muzeul de Artă

Melomanii de la malul mării încep Anul Nou cu motive de bucurie: tradiţia serilor lirice şi camerale de la Muzeul de Artă, organizate sub egida Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), se va relua de săptămâna viitoare. Însă această veste îmbucurătoare este un pic umbrită de... frecvenţa întâlnirilor cu muza Eutherpe. Anul acesta, iubitorii muzicii clasice se vor întâlni la Muzeul de Artă doar de două ori pe lună, nu de patru ori, cum erau obişnuiţi până acum. Prima întâlnire din acest an, în fond prima întâlnire a iernii, după patru luni de absenţă - ultimul eveniment muzical sub egida UCIMR a avut loc pe 7 septembrie - este programată pe 11 ianuarie, iar protagonista serii va fi Ina Oncescu de la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti.

Potrivit reprezentantului UCIMR, Ştefan Marinică-Grando, care se ocupă de organizarea manifestărilor muzicale devenite tradiţie la malul mării, întâlnirile viitoare vor fi făcute cunoscute prin intermediul programului de sală.