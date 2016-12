Se reiau transplanturile de inimă şi, poate, cele de plămâni!

Zeci de inimi au fost irosite după desfiinţarea Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IBCvT) de la Târgu Mureş (singurul din ţară unde se făcea transplant de cord) şi transformarea lui în clinică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din municipiu. Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, fost director al IBCvT, prof. univ. dr. Radu Deac, a declarat, ieri, că, din datele sale, 55 de corduri - 20 în 2012 şi 35 în acest an - au fost irosite. „Desfiinţarea IBCvT a creat dezorganizare, lipsuri materiale, lipsuri de personal şi toate au împiedicat activitatea de transplant cardiac. Practic, nu avea niciun rost să se recolteze, chiar dacă familiile unor donatori au oferit posibilitatea de a se utiliza şi inimile”, a spus prof. univ. dr. Deac. El a menţionat că din 1999, când a început activitatea de transplant de cord la Târgu Mureş - IBCvT, s-au realizat 50 de astfel de operaţii în total, numărul variind în fiecare an, în funcţie de numărul de donatori. „Numărul de donatori a crescut brusc în ultimii doi ani. Am discutat cu ministrul Eugen Nicolăescu situaţia fostului IBCvT şi se speră ca, dacă vor fi îndeplinite condiţiile necesare, să se reia activitatea de transplant în această toamnă. Acest lucru e posibil numai dacă se reînfiinţează IBCvT, cu personalitate juridică”, a spus prof. univ. dr. Deac. El a explicat că doar aşa institutul va putea să îşi gestioneze singur achiziţiile, politica de personal, instruirea acestuia şi facilităţile de terapie intensivă - în condiţiile în care două astfel de unităţi, destinate pentru transplantul cardiac, au fost închise - şi să nu fie tratat ca o secţie oarecare. Ieri, la întâlnirea dintre ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu şi preşedintele ales al Societăţii Internaţionale de Transplant şi coordonator desemnat al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în domeniul donării şi transplantului de organe, prof. dr. Francis L. Delmonico, a fost reluată discuţia reînfiinţării institutului. Nicolăescu i-a transmis coordonatorului OMS în domeniul donării şi transplantului de organe că au existat discuţii cu prof. dr. Radu Deac în vederea reluării transplantului de inimă în partea a doua a anului. De asemenea, Nicolăescu le-a solicitat oficialilor sprijinul specialiştilor în domeniul transplantului de organe în vederea pregătirii unui program special pentru începerea transplantului de plămâni.