Se reinstalează distracţia la malul mării

Nu doar dragostea pluteşte în aer în acest weekend, ci şi distracţia. Cei mai entuziaşti tineri au petrecut deja prin cluburi o noapte de Dragobete, însă, cu siguranţă, vor fi şi mai mulţi cei care nu se vor da înapoi de la distracţie nici în restul weekend-ului. Destul de săracă în concerte, seara de sâmbătă aduce în schimb petreceri tematice dintre cele mai diverse.

ROCK... SÂRBESC Un concert inedit, pe care mulţi rockeri constănţeni l-au trecut în agenda lor de timp liber, are loc, sâmbătă, după ora 20.00, în clubul Metalcave. În acest local sunt invitate să susţină concerte formaţiile The Stone şi Infest, ambele fiind din Serbia, dar şi formaţia românească Spinecrusher. The Stone şi Infest sunt două formaţii reprezentative pentru scena „subterană” a Serbiei, iar concertul lor face parte din turneul „The Specters Marching Over Romania”.

FĂRĂ ZAHĂR UNPLUGGED, LA MANGALIA Mangalioţii au ocazia să-i vadă pe membrii formaţiei Fără Zahăr într-un concert unplugged ce va avea loc sâmbătă seară, după ora 21.00, în localul La Scena din oraş. Cei doi solişti, Bobo şi Bobi, însoţiţi de cei doi instrumentişti ai trupei, Dan Găină - bas şi Andrei Petrilă - tobe, promit o seară de neuitat în care vor îmbina muzica cu umorul şi satira socială.

PETRECERI ALE ULTIMELOR SERI DE IARNĂ Sătui de frig şi de vreme urâtă, tinerii au o poftă crescută pentru a petrece serile în club, iar cluburile se conformează, din nou, cererii. Clubul The Bank a pregătit o seară specifică de sâmbătă, animată pe max-urile lui DJ Vogue. În clubul Fratelli, cei prezenţi vor vedea că şi barmanii se pricep excelent să animeze o seară specială în cadrul evenimentului „Don’t Mess with a bartender!”. Un alt eveniment pregătitor pentru o noapte albă are loc în The Fifteen Pub, acolo unde DJ Dan Rotaru promite să mixeze stiluri muzicale cât mai diferite. În clubul Doors îşi va face apariţia, după ora 21.30, trupa constănţeană Crossover, care va oferi momente muzicale inedite cu multe cover-uri celebre şi karaoke. Tot în seara de sâmbătă, localul Captain Cook se ocupă de o petrecere mexicană cu ritmuri de „Marriachi”, iar clubul Latin Fever organizează o petrecere în pijamale.