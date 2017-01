Se repetă istoria?

Grupa C este deschisă de confruntarea Anglia - SUA, două formaţii care nu se vor întâlni pentru prima oară la un turneu final. Mai mult decât atât, chiar dacă statistica şi valoarea celor două echipe din acest moment dau ca mare favorită reprezentativa Angliei, condusă de experimentatul Fabio Capello, britanicii nu au amintiri prea plăcute în compania americanilor. Pe 29 iunie 1950, în singura întâlnire directă la un turneu final, SUA reuşea să producă una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului, învingând, cu 1-0, Anglia la CM desfăşurat în Brazilia. Totuşi, în istoria întâlnirilor directe, Anglia are şapte succese, faţă de doar două ale SUA, iar raportul golurilor înscrise este unul covârşitor în favoarea naţionalei lui Capello: 35 goluri marcate, faţă de doar opt primite. Revenind la jocul de sâmbătă, trebuie spus că în naţionala lui Bob Bradley se regăsesc şapte jucători ce activează în Premier League! Poate şi din acest motiv americanii îşi fac mari speranţe pentru această partidă, mizând pe faptul că îşi cunosc deja foarte bine adversarii, iar contactul lor cu fotbalul din Europa este la cel mai înalt nivel. Americanul Borussiei Monchengladbach, Michael Bradley, consideră că Anglia trebuie să se teamă. „Fiecare dintre noi trebuie să dea tot ce poate. Determinarea este cea mai importantă. Când vom avea mingea trebuie să punem mereu presiune pe poarta adversă, să jucăm cât mai mult în jumătatea lor de teren. Englezii vor avea un meci foarte dificil cu noi“, a spus Bradley. „După experienţa noastră la Cupa Confederaţiilor de anul trecut, suntem încrezători că putem juca la acelaşi nivel cu toate echipele mari şi nu doar să concurăm cu ele. La acest mondial avem puterea de a demonstra acest lucru chiar în faţa Angliei“, este de părere şi atacantul Landon Donovan. De partea cealaltă, mijlocaşul Joe Cole crede că meciul ar putea fi decis de Wayne Rooney. „Diferenţa este că noi îl avem în echipă pe Wayne Rooney, un jucător ce poate decide soarta unui meci prin execuţiile sale. În plus, formăm o echipă destul de experimentată, chiar dacă ne va lipsi Rio Ferdinand. Pentru unii dintre jucătorii noştri va fi poate o ultimă şansă de a face un Mondial foarte bun “, a declarat fostul jucător al lui Chelsea, Joe Cole.

Formaţiile probabile - Anglia (antrenor Fabio Capello): Green (Hart) - Johnson, King, Terry, A. Cole - Lennon, Lampard, Gerrard, Phillips - Crouch, Rooney; SUA (antrenor Bob Bradley): Howard - Spector, Onyewu, DeMerit, Bocanegra - Donovan, Edu, Bradley, Holden - Altidore, Dempsey. Arbitri: Carlos Simon - Altemir Hausmann şi Roberto Braatz (toţi din Brazilia), rezervă: Eddy Maillet (I-le Seychelles).