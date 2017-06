Se schimbă conducerea PNL! Iată cine vrea să preia frâiele partidului!

Mai e o lună până la Congresul PNL în care va fi aleasă noua conducere a partidului, iar principalul subiect de discuții în rândul liberalilor este legat de cine va prelua frâiele formațiunii începând din 17 iunie. După retragerea lui Cătălin Predoiu din cursă, care probabil nu a vrut să își strice renumele de „to be elected”, șefia PNL este disputată acum între Ludovic Orban și Cristian Bușoi, ambii anunțând că își vor depune candidaturile luni, 15 mai. Mai mult, există zvonuri potrivit cărora la președinția PNL ar aspira și Viorel Cataramă, care, potrivit unor surse, încă strânge semnături pentru a-și depune candidatura. Nu mai are mult timp la dispoziție, pentru că ultima zi de depunere a candidaturilor este 16 mai.

CINE CANDIDEAZĂ

Primul care își va depune candidatura este Ludovic Orban, moțiunea sa purtând numele de ”Partidul Național Liberal - Forța Dreptei”. Orban beneficiază de susținerea a 24 de preşedinţi de organizaţii locale și, spune el, în peste 30 de filiale judeţene există mii de semnături de susţinere din partea primarilor de oraşe, comune, viceprimarilor, consilierilor judeţeni şi preşedinţilor de organizaţii locale. El are șanse destul de mari să ajungă în fruntea partidului, mai ales după decizia, în primă instanță a Curții Supreme, care l-a achitat de acuzațiile de trafic de influență în scopul obținerii de foloase necuvenite. Amintim că Orban a fost propunerea PNL pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din 2016. A fost nevoit să se retragă după ce DNA a început urmărirea penală împotriva sa pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Politicianul era acuzat că, în 1 martie 2016, l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, căruia i-a cerut bani pentru campania electorală pentru alegerile locale. Dosarul a ajuns repede la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar la finalul lunii ianuarie 2017, magistrații îl achitau pe Orban. Decizia nu este definitivă, dar a dat naștere unor speculații potrivit cărora întreaga poveste ar fi fost o înscenare menită să îl scoată pe Ludovic Orban din cursă și să îi lase locul lui Cătălin Predoiu. Dată fiind forța lui Predoiu de a atrage electoratul, sau, mai bine zis, lipsa ei, este plauzibilă ipoteza conform căreia PNL ar fi făcut un blat cu PSD pentru Primăria Capitalei. O altă candidatură anunțată vine din partea secretarului general al organizației PNL, Cristian Bușoi, care conduce și organizația municipală din București a partidului. El este susținut cu precădere de liderii organizațiilor de sector din Capitală, în afară de președintele filialei din Sectorul 2, Anca Boagiu. Pe de altă parte, surse din PNL au declarat pentru Mediafax că prim-vicepreşedintele PNL Sector 2, Viorel Cataramă, încearcă să strângă semnături pentru a intra în cursa internă pentru şefia formațiunii.

CINE A RENUNȚAT LA CURSĂ

Printre cei care și-au anunțat intenția de a candida se numără și „aspirantul de profesie” Cătălin Predoiu, care, probabil pentru a nu-și distruge renumele de „to be elected”, s-a retras din cursă. Predoiu a afirmat că ceea ce are de oferit pentru funcția de președinte al PNL nu coincide cu viziunile liderilor de organizații. „În ultimele șase luni am efectuat un demers serios și am vizitat din nou o mare parte din organizațiile PNL. Am înțeles că ceea ce ofer eu pentru funcția de președinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizații. Din păcate, mulți și-au fixat opțiunile prin semnătură în alb, fără ca textul vreunei moțiuni să fie redactat încă. Un om politic trebuie să fie realist, cu picioarele pe pământ. Politica este arta posibilului într-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru șefia PNL, acum nu se poate!”, a afirmat Predoiu. Un alt nume vehiculat pentru șefia PNL este fostul secretar general al PNL Ilie Bolojan. În cele din urmă, acesta a refuzat, deși mai mulţi liberali, printre care şi fostul preşedinte PNL Alina Gorghiu, i-au propus să intre în competiţia internă. Un alt liberal care a intenționat să candideze, dar s-a lăsat păgubaș este fostul secretar general al PNL Ilie Bolojan. În cele din urmă acesta a refuzat, deși mai mulţi liberali, printre care şi fostul preşedinte PNL Alina Gorghiu, i-au propus să intre în competiţia internă. Bolojan a preferat să facă un pas în spate și să îl susțină pe Ludovic Orban. „Am luat decizia să ne concentrăm forţele, să oferim o echipă puternică membrilor PNL, pe care să o poată alege în aşa fel încât din 17 iunie să fie un nou început pentru PNL, care să ofere şansa acestui partid de a oferi mecanisme de modernizare pentru ţara noastră şi pentru bunăstarea cetăţenilor”, a declarat Bolojan, citat de Mediafax. Interesant este că nici actualul președinte interimar, Raluca Turcan, și nici predecesoarea sa, Alina Gorghiu, nu se află pe lista de candidați. Totuși, moțiunile de candidatură mai pot fi depuse până marți, 16 mai, iar până atunci orice e posibil. La Convenţia din 17 iunie, convocată pentru alegerea viitorului preşedinte al partidului, vor participa 5.000 de delegaţi. În cadrul evenimentului ar urma să se încheie fuziunea PNL-PDL prin venirea la conducerea partidului a unui lider care să se angajeze într-un proces de recâştigare a electoratului de dreapta care s-a înstrăinat de PNL.