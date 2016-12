Se scumpesc creditele, semn că-i cerere

Băncile comerciale au majorat, în iulie, dobânzile la creditele noi pentru populație, atât în lei, cât și în valută, dar le-au redus pe cele la depozite, reiese din datele publicate ieri de Banca Națională a României (BNR). Astfel, dobânzile percepute de bănci la creditele noi în lei acordate populației au urcat de la 6,48% pe an în iunie la 6,84% în iulie. În schimb, pentru firme, dobânzile au scăzut în perioada analizată de la 4,86 la 4,69% pe an. Pentru creditele aflate în sold, dobânzile la lei au scăzut de la 8,22 la 8,04% pe an, pentru populație, și de la 5,3 la 5,26% pe an pentru firme. Dobânzile la creditele de consum în lei pentru populație aflate în sold rămân, însă, peste 10%, deși sunt în scădere ușoară. Pentru noile finanțări în euro acordate populației, băncile au solicitat dobânzi în creștere de la 5,08 la 5,26%, însă, pentru creditele de locuințe, costurile au scăzut la 4,59% în iulie, de la 4,71% cu o lună în urmă. Pentru creditarea firmelor, băncile au redus dobânzile la creditele noi de la 3,76% în iunie la 3,51% pe an în iulie. La creditele aflate în sold, dobânzile s-au redus ușor, atât la lei, cât și la euro. Potrivit BNR, în privința depozitelor, dobânzile au scăzut ușor la toate categoriile (2% la lei, în medie).