Se scumpesc serviciile auto!

În condiţiile în care analiştii prognozează o stagnare a pieţei auto, soluţia găsită de producătorii şi importatorii reuniţi sub umbrela Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) pentru menţinerea profitului şi a marginilor operaţionale în afacerile cu maşini este creşterea preţurilor la serviciile post-vînzare! “Marginile operaţionale sînt în scădere, nu numai la noi (Porsche România - n.r.), ci la toţi jucătorii din piaţă. Motivele ar fi concurenţa tot mai accelerată şi mai strînsă, presiunea pe preţ, piaţa din ce în ce mai dificilă şi alunecarea din segmentul de maşini mari spre cele mai mici. În aceste condiţii, e normal ca marginea operaţională să se reducă”, a declarat vicepreşedintele APIA, Brent Valmar, care este şi directorul general al Porsche România. El a adăugat că, pe de altă parte, aportul veniturilor din zona de servicii post-vînzare creşte. “Acestea, pe măsura creşterii tarifelor, a tehnicităţii şi aşa mai departe, vor echilibra pierderea din partea de retail”, a spus Valmar, adăugînd că în România sînt practicate tarife care reprezintă circa 30% din cele de pe pieţele auto din vestul Europei, în ceea ce priveşte serviciile, şi acest lucru limitează veniturile celor implicaţi în comerţul cu maşini. “În Germania, marginea unui dealer care îşi face bine treaba este cuprinsă între 1,5 şi 2%, iar la noi este de un pic peste 2%, asta la nivelul anului 2007. Cred că ne apropiem rapid de marginile de pe pieţele din vest. O reducere a marginii operaţionale este de luat în calcul la toţi jucătorii de pe piaţa auto românească în acest an şi în viitor”, a explicat Valmar. Pe de altă parte, el a explicat că o majorare a tarifelor pentru servicii este greu de operat în România. “În acest moment, situaţia este foarte delicată pentru că există presiune pe preţul maşinilor noi şi pe de altă parte piaţa şi puterea de cumpărare nu permite ridicarea tarifelor la nivelul necesar acoperirii investiţiei în service-uri şi, în aceste condiţii, trebuie să strîngem cureaua peste tot, şi la vînzare şi la after-sales. (...) Vom lansa şi noi servicii şi avem în lucru diverse variante de finanţare pentru că acum creditul e scump şi omul nu mai are acces la bani aşa uşor ca înainte”, a declarat oficialul Porsche în ţara noastră, explicînd că mutarea “bătăliei” din industria auto pe partea de service va face mai clară diferenţa dintre jucătorii de pe piaţă, ţinînd cont de pregătire, echipamente şi capacitate de servisare. Menţionăm că, anul trecut, piaţa auto românească a crescut cu 23,4%, la 366.819 unităţi. Din total, 315.621 au fost autoturisme, în creştere cu 23,1% faţă de nivelul din anul precedent. Pentru 2008, estimările APIA indică o stagnare sau o uşoară creştere a pieţei de maximum 5%.